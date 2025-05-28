共諜案頻傳…公務員特殊查核6月將上路 特查對象每3年複查一次

近期共諜案頻傳，行政院長卓榮泰要求檢討公務員特殊查核措施，行政院日前已將「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」送考試院會銜，預計明天考試院會通過。人事總處表示，各機關特查職務將由部會各自提報，未來只要任滿同一職務滿3年，就要重新查核。

人事總處指出，行政院19日已把修正過後的條文送到考試院，經考試院會審查通過後就會發布，送立法院備查後，後續將依中央法規標準法規定，修正公布施行後就會上路。人事長蘇俊榮則表示，「不會拖太久」。

至於特查辦法修正內容，主計總處指出，主要修正兩個核心條文，分別為強化查核項目與增加查核頻次；由於現行規定為任職前或代理超過3個月才須查核，後續將增加3年複查的規定。

此外，人事總處指出，查核項目中亦增加違反「國安法」等相關人士接觸，增加查核項目。