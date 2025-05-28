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蕭美琴副總統接見美眾院訪團 盼促進能源經濟與國防合作

中央社／ 台北28日電
副總統蕭美琴今天接見美國眾議院訪團表示，台灣期許對美國再工業化做出貢獻，協助推動AI發展以促進人類福祉，並盼訪團此行能進一步促進台美雙邊在能源、經濟與國防等多方面的合作。本報資料照片
副總統蕭美琴今天接見美國眾議院訪團表示，台灣期許對美國再工業化做出貢獻，協助推動AI發展以促進人類福祉，並盼訪團此行能進一步促進台美雙邊在能源、經濟與國防等多方面的合作。本報資料照片

副總統蕭美琴今天接見美國眾議院訪團表示，台灣期許對美國再工業化做出貢獻，協助推動AI發展以促進人類福祉，並盼訪團此行能進一步促進台美雙邊在能源、經濟與國防等多方面的合作。

蕭副總統下午接見美國聯邦眾議院「天然資源」委員會主席魏斯特曼（Bruce Westerman，另譯：魏德曼）訪問團致詞表示，感謝美國聯邦眾議院跨黨派「天然資源」委員會訪團來台，此行雖然時間短暫，但希望成果豐碩而愉快，同時感謝訪賓及美國國會對台美堅實夥伴關係的友誼與支持。

談到自然資源，副總統表示，台灣特別關注能源韌性，正積極尋求擴大與美國的能源合作，包括增加液化天然氣（LNG）及其他自然資源的採購，以支持台灣經濟發展。此外，對於關鍵礦產的穩定供應也相當關心，因為這對科技供應鏈至關重要，能確保經濟持續成長與正常運作。

副總統說明，COVID-19疫情警示了供應鏈中斷將對整體經濟造成重大衝擊，因此，台灣非常重視與美國在多方面的深化合作，除了訪團委員會的專業領域，台美之間也持續加強國防合作。對雙方而言，維護印太地區的和平與穩定至關重要；台灣必須足夠強大，才能嚇阻中國的挑釁行為及破壞區域穩定與現狀的意圖。

蕭副總統指出，經濟對台美兩國的社會同樣重要。台灣期許對美國的再工業化做出貢獻，正如美國總統川普希望美國成為人工智慧的世界中心，推動科技發展以促進人類福祉，而非用於控制與侵略，相信這正是熱愛自由、珍視和平的社會與其他體系之間的重要差異。

副總統強調，與友好夥伴建立穩定且強韌的供應鏈和科技發展至關重要，並盼訪團此行能增進對台灣社會的了解，進一步感受到台灣對於深化台美夥伴關係的熱忱與期待。

蕭美琴 美國 經濟發展 台美 供應鏈

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