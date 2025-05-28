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接見達克沃斯 副總統盼美國參議院支持避免雙重課稅

中央社／ 台北28日電
圖為美國聯邦參議員達克沃斯。美聯社
圖為美國聯邦參議員達克沃斯。美聯社

副總統蕭美琴今天接見美國聯邦參議員達克沃斯表示，感謝達克沃斯支持美台加速減免雙重課稅法案，並提到，這項議題數年來懸而未決；目前美國眾議院已通過一版解決方案，期盼參議院也能給予支持，相信這將成為深化台美經貿關係的重要支柱。

副總統上午接見美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth；另譯達克沃絲）訪問團致詞表示，很高興也很榮幸歡迎達克沃斯再次訪台。身為一名英雄和支持台美夥伴關係的堅定友人，達克沃斯在台灣十分知名。

副總統提到，達克沃斯多年來推動多項倡議，包括美國國民兵與台灣加強合作、總統撥款權及「國防授權法」中多項措施等皆已落實，並成為台美國防夥伴關係中重要的一部分。此外，台灣也由衷感謝達克沃斯為加速美國對台軍售流程所做的努力。

她指出，台灣非常重視加強台美國防產業合作。事實上，國防工業也是賴總統所提出的「五大信賴產業」之一，台灣尤其需要發展自主防衛能力，藉由尖端科技強化整體安全與韌性。

在經濟方面，副總統說，許多台灣企業希望與美國建立穩定、長期且具建設性的經貿夥伴關係，期盼台美雙方談判所達成的協議，能為企業帶來具體且有利的條件與機會，促進更多相互投資、合作與貿易，為雙方人民帶來繁榮。

副總統同時感謝達克沃斯支持避免雙重課稅，並提到，這項議題數年來懸而未決；目前美國眾議院已通過一版解決方案，期盼參議院也能給予支持，相信這將成為深化台美經貿關係的重要支柱。

副總統表示，台灣正面臨安全、軍事、經濟與貿易等挑戰，很高興有像達克沃斯這樣堅定的友人持續支持台美夥伴關係。

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