無預警！總統府人令曝吳美紅請辭海委會副主委 外傳新職曝光

海洋委員會副主委吳美紅今日突請辭，引發外界聯想是否與藍委羅智強先前在立法院的質詢攻防有關。海委會晚間澄清，吳請辭純屬個人規畫，與立院質詢無關。

吳美紅今天請辭獲准，將在6月2日生效。外傳吳美紅新職是到考試院，仍受重用，將在端午連假過後報到。

藍委羅智強4月17日在立院就預算的問題質詢吳美紅，吳未能回答，海委會主委管碧玲當晚在臉書貼文替吳抱屈，強調安排吳赴立院主要是說明行政法人設置條例草案的法制問題，「面對政治性比較高的質詢，對副主委來講，是比較不公平」。

總統府網站今天公布海洋委員會副主委吳美紅請辭的人令，消息傳出後在海委會內部引發討論，有基層懷疑吳美紅突然請辭可能與先前在立院遭羅智強質詢有關，但海委會高層說，吳美紅請辭是個人規畫，與質詢無關。

記者詢問海委會主委管碧玲「誰會來接吳美紅？新職是考試院副秘書長？」管碧玲透過訊息說「未經核定」。吳則透過海委會高層婉拒採訪，僅低調表示：「這個時候不適合。」

具法政背景的吳美紅長年擔任公職，歷練涵蓋陸委會、總統府、行政院等單位，去年5月20日升任海洋委員會政務副主委，為文官體系出身的資深女性官員。此次無預警請辭，時機敏感，外界如何解讀，恐仍將餘波盪漾。