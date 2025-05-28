巨幅國旗現身華府！我華府榮光會參與陣亡將士紀念日遊行

美國華府日前舉行盛大的陣亡將士紀念日遊行，我國華府榮光聯誼會今年也再次組成聯合旗隊參與遊行，其中還有巨幅的中華民國國旗現身華府，相當引人矚目。大會主持人並特別介紹，美國與中華民國在二次大戰期間建立緊密的友誼，並且一直延續至今，如今中華民國台灣仍然是美國在民主及人權的堅定夥伴。

每年5月最後一個星期一是美國的陣亡將士紀念日，全美各地在這個國定假日都舉辦許多紀念活動；其中一場重要活動是由民間組織「美國退伍軍人中心」在華府憲法大道舉辦的遊行，總長約2小時，多支美國遊行隊伍先後登場，還有二戰同盟國的國旗旗隊，中華民國國旗也在內。

我國旅居當地的華府榮光聯誼會，今年再次由榮光會成員及眷屬組成77人的聯合旗隊參與遊行，其中30人手舉巨幅中華民國國旗進場，十分吸睛。大會主持人在遊行隊伍進場時介紹，成立於1982年的華府榮光會是華府地區最大的華人社區團體之一，成員都是來自中華民國台灣的退伍軍人，人數超過300人，其中包括多位曾經在二戰期間參與對日作戰的高階將領。

主持人特別介紹，美國與中華民國在二次大戰期間建立緊密的友誼，並一直延續至今，如今中華民國台灣仍然是美國在民主及人權的堅定夥伴。

駐美代表處退伍軍人事務組指出，榮光聯誼會從2005年起參與陣亡將士紀念日活動，特別的是，2023年至今，每年遊行都有巨幅中華民國國旗現身華府街頭，展現於美國民眾面前。

美國參謀首長聯席會議新任主席凱恩等多位美國軍官，以及外國駐美官員都出席這項活動；我駐美副代表姜森、駐美代表處退伍軍人事務組長劉慶元及軍事代表團團長魏中興等人也受邀觀禮，3人在遊行開始前與凱恩寒暄互動，特別的是，劉慶元與凱恩過去曾是維吉尼亞軍校同窗同學，這是兩人畢業30多年後首度重逢。