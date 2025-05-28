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國定假日確定4+1！下半年多3天假「碰周末怎辦」 人總公布答案了

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
人事行政總處人事長蘇俊榮。記者邱德祥／攝影
人事行政總處人事長蘇俊榮。記者邱德祥／攝影

總統今天公布「紀念日及節日實施條例」，今年起增加5天國定假日。今年下半年教師節光復節適逢周日、周六，可望透過補假形成3天連假；明年春節小年夜適逢周日，行政院人事總處人事長蘇俊榮說，不排除將小年夜的補假挪到大年初四，但方案待定，預計6月底公布新行事曆。

在藍白立委聯手表決下，立法院5月9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天。總統府今發布總統令，公布紀念日實施條例，31日生效。

根據新法，今年下半年將多出3天假日，包括教師節、光復節及行憲紀念日，不過剛好逢周日、周六與周四，外界關注若放假日逢例假日應如何補假。

蘇俊榮指出，若國定假日遇到周六將於周五補假，周日將於周一補假。而國定假日若為周四是否彈性放假，他說，尚在評估中，但傾向不移動，避免補班

此外，明年農曆小年夜為2月15日星期日，依照規定須補假1天，外界關注屆時將如何調整。蘇俊榮說，不排除將小年夜的假日往後補在大年初四、2月20日，但最終決定，將找相關部會及產業討論，待全盤研議後才會敲定，方案仍待定。若依此算法，等於春節連假至少會有9天，含兩個六日。

蘇俊榮表示，連假影響民眾生活甚巨，若連假太多民眾紛紛出國，恐影響國旅，且台灣國際化程度頗高，也須預計與國際金融界對應的情形，將綜合分析所有情況，盡快將方案送行政院長卓榮泰核定，目標6月底公布今年下半年新版行事曆，及明年度行事曆。

行政院發言人李慧芝日前曾說，行政院長卓榮泰已表示條文內容並無違憲，但新法恐衝擊中小企業調適，政院將提出因應方案。李慧芝昨說，這部分須待2026年新版日曆表出爐後，政院將適時提出相關方案。

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