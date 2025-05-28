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人事總處：廣泛培育人才 AI培訓擬列公部門升遷加權

中央社／ 台北28日電

為廣泛培育公務人員使用AI提升行政效能、優化服務流程，行政院人事總處今天表示，目前已培育2期共72名AI落地種子，今年預計再辦理5期種子班，盼廣泛培訓AI導入人才，讓AI使用在公務機關落地，明年也擬將AI培訓列入公部門升遷加權分數，提供更多誘因。

人事行政總處明天將在行政院會報告「公部門AI人才培育與智慧政府」，人事長蘇俊榮今天對記者表示，人事總處的AI人才培育計畫是為培養會使用AI平台、將AI導入公務機關業務的人力，讓AI應用在公務機關落地，藉以提升行政效能、優化服務流程，並非訓練寫程式的人才。

而目前為止，蘇俊榮說明，公部門AI人才培育區分三級，包括最高階部會首長至司長級、中階主管和基層，從去年至今，已有47萬人接受課程訓練，藉由10小時必修課程，實地操作的培訓，提升服務效能與創新。而為廣泛培訓中央與地方的AI導入人才，蘇俊榮解釋，人事總處已經透過2期種子班培育72名AI落地種子，今年預計再辦理5期種子班，期盼持續擴增擁有AI應用能力的公務員

其餘具體目標部分，蘇俊榮提到，考量資安風險，期盼政府發展公版的AI平台，目前也正與工研院、人工智慧學校合作，協助公務員將AI導入政府部門做多種運用，如製作會議紀錄等。此外，蘇俊榮表示，明年會試著將相關AI培訓後有證照者，列入公部門升遷加權分數，提供更多誘因，吸引公務員加入AI培訓。

行政院 公務員

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