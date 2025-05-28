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公務員特殊查核辦法 擬新增3年複查擴大適用法律範圍

中央社／ 台北28日電

因應共諜案頻傳，行政院已將修正版「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」草案送考試院會銜，考試院最快29日送院會討論通過，再送立法院備查。草案新增3年複查機制，並擴增適用法律範圍。

共諜案頻傳，且部分涉案人士來自公部門或是官員幕僚，行政院長卓榮泰日前指示，為強化國安機制，應檢視公務員特殊查核措施是否有精進或未落實執行等問題。

人事總處19日已將修正版「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」送考試院會銜，考試院最快29日將辦法送考試院會討論通過，草案將再送立法院備查，修正公布施行後正式上路。

至於正式施行時間，人事總處官員今天對記者表示，考量行政作業時間、端午連假等，但正式上路時間不會拖太久。

特殊查核辦法共修正2項條文，第一是修改查核頻次，原先只有入職查核，這次新增每3年複查一次的規定；另外也修正特殊查核辦法第3條，針對曾接觸的人士是否有違反相關法律，增加是否違反國安法等，擴大適用的法律範圍。

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