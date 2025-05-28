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剴剴案催生兒少專責機構 衛福部承諾：1個月內研擬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長邱泰源承諾，將在一個月內研擬設立兒少專責單位方向，並向立法院報告。記者杜建重／攝影
衛福部長邱泰源承諾，將在一個月內研擬設立兒少專責單位方向，並向立法院報告。記者杜建重／攝影

剴剴案發生後，關心該案民眾自主發動集會，在凱道提出多項訴求，盼政府成立兒少保護專責單位。立法院社福及衛環委員會召委劉建國今天也建議，兒少業務複雜，政府各層級官員均承諾設兒少保護專責單位，衛福部應在一個月內研擬比照日本，成立兒少專責部會或三級單位。衛福部長邱泰源承諾，將在一個月內研擬設立兒少專責單位方向，並向立法院報告。

劉建國說，國內少子化嚴重，生育率下降快速，衛福部難辭其咎，過去內政部設兒童局，社福系統改制併入衛福部，卻把兒少專責單位「弄到不見」，表面上各項兒少業務併入衛福部社家署，看似單一窗口，但兒少業務複雜，散落衛福部各司署，情況「非常凌亂」，兒童安置歸社家署，兒虐預防處理又歸保護司，以剴剴案來說，相關業務還歸屬地方政府，兒福聯盟當時則隸屬教育部管理。

「剴剴案不是沒被社安網接住，而是被接住卻仍失去性命。」劉建國說，衛福部為台灣醫療能見度，遠赴世界衛生組織發聲，對兒少更應該積極，日本兒少保護工作原先與台灣類似，分散不同部會，已在2023年已完成整合，設立「兒童家庭廳」，台灣應該比照參考，否則依照社家署現行人力配置，兒少福利組僅17位成員，面對包山寶海業務量，處理量能遠遠不足。

立委李彥秀表示，國內兒少保護案件持續增加，兒少保護工作應有專責公務人員擔任，成立專責單位非常重要，「若都是兼任，許多事情不能做好」，且在設立專責單位前，社安網不該有任何漏洞，少子化背景下，兒童愈來愈重要，照顧品質需要提升，自己不是想跟官員吵架，而是「非常心急」。

邱泰源表示，行政院重視兒少專責單位一案，近期就會有具體成果呈現，不會拖到明年以後，衛福部內部已積極處理，因部內七、八個單位負責兒童相關業務，事涉組織改造工程，不會等到明年以後，會克服一切困難，把組織改造相關事宜，在下會期結束前送至立法院審理。

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