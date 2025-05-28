參加教宗公開接見 台灣原民兒童高歌布農族曲…上萬群眾感動鼓掌

台灣「原聲童聲合唱團」今天上午參加教宗良十四世公開接見活動，驚喜獲得安排在典禮前，為在場數萬朝聖者高歌布農族歌曲「拍手歌」，代表台灣傳達對世界和平的祈願，現場掌聲如雷。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）致詞時，向來自各國的信徒致意，並清楚稱呼「原聲童聲合唱團」的小朋友是來自「台灣」。他提到現場有來自印尼、菲律賓、越南、南韓等國的民眾，也親自問候來自台灣的民眾。

駐教廷使館在臉書直播，來自梵蒂岡聖伯多祿廣場的最新情況，「原聲童聲合唱團」上午參加教宗良十四世公開接見活動，驚喜獲得這個快閃演唱的機會，原住民兒童熱情演唱「拍手歌」（kipahpah ima），全場信徒跟著鼓掌，場面熱烈。

駐教廷使館表示，現場氣氛震撼人心，全場深受感動，「全世界都看到了轉播！」

「原聲童聲合唱團」26日抵達羅馬，下機後立刻前往梵蒂岡聖伯多祿大殿內的「聖詠團小堂」（Chapelof the Choir）快閃演出。

「原聲童聲合唱團」27日晚間，與梵蒂岡知名「西斯汀教堂聖樂團童聲合唱團」，在羅馬納佛納廣場（Piazza Navona）的聖阿尼斯教堂（Chiesa diSant’Agnese in Agone）聯合演出，數百位觀眾直呼感動。

「原聲童聲合唱團」5月25日至6月10日前往歐洲多國巡演，預定訪問梵蒂岡、義大利羅馬、德國柏林、波蘭、奧地利維也納等地。

台灣「原聲童聲合唱團」（Vox Nativa）成立於2008年，隸屬「台灣原聲教育協會」，指揮為布農族校長馬彼得。團員皆為南投玉山山麓各部落的原住民孩童，多數來自清寒家庭。