劍指李俊俋？藍營擬排「防制公務員瀆職」專報 邀監院列席

監察院秘書長李俊俋昨天被爆動用公務車輛接送愛犬去寵物美容沙龍，引發各界撻伐。據了解，國民黨立委吳宗憲下周一擬於立法院司法及法制委員會排定「如何落實清廉政府及公務員瀆職之樣態與防制」專案報告，首個邀請列席名單就是監察院秘書長，劍指李俊俋意味濃厚。

不過，吳宗憲澄清，廉政業務本來就由監察院負責，這場專報很早就規畫好，只是恰好碰上李俊俋爆發風波，不知道當天是否會聚焦該事件。

監察院日前舉行記者會批評藍白大砍總預算，業務預算幾被刪光，李俊俋當時直呼包含車輛維護保養等多項費用都受影響。不過，國民黨北市議員張斯綱昨秀出民眾爆料照片，批李的公務車不僅護送愛犬做美容，還要幫拿外送餐點，儼然把公務車當「Uber Eats」。

儘管李俊俋昨已道歉並自請處分，表示接受批評指教，但在野立委直呼「民眾待遇還不如民進黨高官的一條狗」，若有最後一點羞恥心就應該知所進退。

據掌握，立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲，擬於6月2日星期一邀請監察院秘書長、司法院副秘書長、法務部長、法務部調查局長、法務部廉政署長、考試院及行政院人事行政總處、內政部警政署等，就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之樣態與防制」專案報告，引發熱議。

吳宗憲表示，廉政相關業務本來就是監察院負責，眾多在野黨立委要求請監察院等有關單位來做專案報告，這是很早就規畫的，結果剛好監察院秘書長李俊俋突然發生這事情，不知道當天是否會聚焦該事件，還是要看各委員看法。

國民黨立委翁曉玲表示，監察院是要把關公務員職務行為，結果秘書長自己先違反「公務員服務法」等相關法規，且諸如「大罷免、大宣講」等民進黨政府作為，其實很多可能早已公私不分，那現在藉這次開會討論監院的情況也很好，因為大家都在看。