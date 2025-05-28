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江啟臣接見歐洲青年政治領袖團 盼深化台歐關係

中央社／ 台北28日電
立法院副院長江啟臣今天接見「歐洲重要價值夥伴計畫」青年政治領袖團。立法院副院長江啟臣。圖／聯合報資料照
立法院副院長江啟臣今天接見「歐洲重要價值夥伴計畫」青年政治領袖團。立法院副院長江啟臣。圖／聯合報資料照

立法院副院長江啟臣今天接見「歐洲重要價值夥伴計畫」青年政治領袖團，他表示，歐洲地理相距遙遠，卻共享民主核心價值，樂見這些價值持續傳承至年輕世代，盼台歐持續深化夥伴關係，拓展更豐碩的交流成果，友誼日益互惠深化。

江啟臣今天在國民黨立委牛煦庭、民進黨立委張雅琳等人陪同下，接見「歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）青年政治領袖團一行。

江啟臣致詞時表示，訪賓來自斯洛伐克、波蘭、捷克、丹麥、德國、匈牙利及奧地利等國，皆為歐洲政壇極具潛力的青年政治領袖，肩負推動民主與改革的使命。

江啟臣指出，台歐雖地理相距遙遠，卻共享民主核心價值，樂見這些價值持續傳承至年輕世代，期盼今天的交流激盪出更多火花。

江啟臣表示，去年曾三度造訪歐洲，分別到捷克、德國、西班牙、義大利、法國等國家，與歐洲各國國會議員深入交流，也廣泛聽取歐洲青年議員的觀點，期待未來與歐洲各國展開更多跨領域合作。

江啟臣指出，感謝訪賓於端午佳節前夕來訪，建議可親身體驗台灣獨特的節慶文化，將台灣的熱情與活力帶回歐洲，並祝福此行順利圓滿，盼台歐持續深化夥伴關係，拓展更豐碩的交流成果，友誼日益互惠深化。

歐洲青年政治領袖團團長、斯洛伐克副總理辦公室智慧經濟總司長凱札羅娃表示，此次行程非常充實，對台灣風景、人民與多元文化留下深刻印象，尤其讚賞台灣自由民主制度的可貴。

凱札羅娃指出，訪團成員多為首次來台，此次訪問除加深彼此認識，更讓成員對台灣有更深層瞭解。她期盼未來台歐雙邊有更多互訪交流機會，再次感謝立法院的熱情接待。

立法院說明，雙方就台灣與歐洲各國議會制度與運作機制、兩岸關係、烏俄戰爭、美國關稅政策、社群媒體影響等議題廣泛交換意見。此次會晤歷約1小時，氣氛友好熱絡，在雙方互贈紀念品及合影後圓滿結束。

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