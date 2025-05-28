接送愛犬、看牙…監院濫用公務車狂燒！副院長聲明：6月2日起停止個人使用
監察院秘書長李俊俋昨被爆私用公務車接送愛犬，遭在野諷「民不如狗」；台北市議員張斯綱今再爆，監察委員蘇麗瓊也搭公務車看牙。監察院發出副院長李鴻鈞聲明表示，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車至本屆任期屆滿為止，針對媒體報載，也會立即調查及釐清。
李俊俋昨天被爆動用公務車輛接送愛犬，引發各界撻伐，在野黨立委直呼「民眾待遇還不如民進黨高官的一條狗」，若有最後一點羞恥心就應該知所進退。李俊俋道歉並自請處分，表示接受批評指教。
就在大家還在關注李俊俋之際，張斯綱今日也爆料，不只有李俊俋，蘇麗瓊疑似用公務車去看牙醫；他質疑監察院公務車私用連環爆，淪為「特權車隊」？
監察院稍早針對公務車問題發出副院長李鴻鈞聲明，李鴻鈞表示，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，迄明年7月31日本屆任期屆滿為止；針對媒體報載事項，會立即啟動調查，以釐清事實真相。
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