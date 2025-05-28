兒托專法監視影像採定時上傳 立委憂會出現「這」漏洞

剴剴案發生後，衛福部加速推動「兒童托育專法」立法，防範兒虐。今天送至立法院社福及衛環委員會審理。行政院版本兒托專法，雖明文要求托嬰中心上傳監視影像至中央保存，形成「監管雲」，但上傳方式為「定時上傳」，送托兒童的家長，無法即時查看孩童情況。立委李彥秀質疑，發生問題才上傳，與即時影像不同，仍會有漏洞。

李彥秀表示，對兒托專法將影像上傳入法給予肯定，但影像資料若採定時上傳，未必能即時看到問題，透過即時串流，線上有家長或專人抽驗查看，育兒場域工作人員才能強化內控，照顧上才會更小心，採取定時上傳不僅有漏洞，也與家長期望有落差，站在一位母親的立場，希望每位孩子都能獲得妥善照顧。

立委郭昱晴說，目前托嬰中心影像保存，僅規定保留30天，但許多家長表示，年幼孩子還不太會表達，發生托嬰異狀時，需要「擠牙膏」似慢慢說出案發內容，等到家長發現有問題，時常都已超過30天，想尋找真相，影像都已超過保留時間，衛福部應採納她所提議的延長影像保留時間至60天，且監視設備損壞修復時間，應從現行48小時，縮短至24小時內。

「影像不僅是保護孩子的工具，也有助還原事實、釐清責任，對家長、托育機構與主管機關來說，都是一種保護。」立委王正旭說，監視影像是孩子出現傷痕、情緒不安、行為改變時，唯一破案線索，建議賦予兒童法定代理人，在具體發現兒虐案件時，可提出申請，經審查後調閱特定期間監視畫面，即賦予「影像調閱權。」

王正旭表示，當案件涉及不當對待等兒虐案件開啟調查時，為避免資料在關鍵時刻流失，建議明訂地方主管機關應負保存義務，且應保存至調查終結為止；隱私與兒童安全，不是只能選一邊，盼透過法定申請、隱私保護條件與用途限制，讓制度三贏，家長相信制度、孩子獲得保護、托育機構還原真相。