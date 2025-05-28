AI要落地 蘇俊榮：部會首長到基層都要上課
行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天表示，AI要落地，未來從部會首長到基層都要上課，人事行政總處未來會推出各式AI課程，讓各級公務機關人員上課，利用AI提升行政效能，優化服務。
蘇俊榮說，最高階的就是有史以來，所有部會首長都要來上課，還有到司長，這是高階，然後中階，我們有辦一些種子訓練，然後基層的，基層的主要有一些實體課程，不過重點還是以數位課程為主，大家也知道說辦實體課程的成本相對高，那數位課程的話，中央、地方大家可以共享，這一年來從520到現在大概有470000人已經有上課，所以基本上大家還蠻踴躍的，因為大家也知道有10個小時必修的課程。
蘇俊榮表示，人工智慧的AI也有納到裡面來，現在的課程大概有220門課，所以選擇的構面有跟天下學習合作，然後也有跟中研院，他們有一些簡易的入門課程，課程大概分成三階，高階的就是屬於AI治理的，中階的是服務創新的，在最基層的，大概是屬於服務效能提升、行政效率提升的部分。
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