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「不能苦了孩子」政院刪補助款 雙北等4議會聲援縣市政府硬起來

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
國民黨市議員李明賢。記者余承翰／攝影。報系資料照
國民黨市議員李明賢。記者余承翰／攝影。報系資料照

政院刪地方一般性補助款，對各縣市衝擊影響巨大，國民黨立委吳宗憲日前建議各縣市可採取訴訟，台北市長蔣萬安本周也將提訴願，在野縣市議會系統也全面動起來，已有雙北、宜花至少四個縣市議會明上午將連線記者會，聲援各縣市政府「硬起來」，採取司法訴訟捍衛預算。

北市長蔣萬安昨天在議會備詢時表示，台北市政府將提起訴願，並會向中央「連本帶利追償」；台中市長盧秀燕日前出席行政院會時也開嗆行政院，拿地方政府出氣，還要行政院長卓榮泰「不會做事就下台」。

「窮不能窮學生，苦不能苦孩子！」包括雙北、花蓮、宜蘭等縣市議會將舉行連線記者會，全面聲援地方政府必須硬起來；國民黨台北市議會黨團書記長李明賢說，中央刪減北市一般補助款將近38億元，衝擊面極大，最嚴重後果可能導致1萬6千多名清寒學生營養午餐斷炊、學校水電、冷氣費沒經費，「難道夏天不能吹冷氣？學校要斷水斷電？」

李明賢說，更誇張是，被刪除一般性補助款還有學生健康檢查與水域安全基本需求，在行政院刻意刁難之下，導致學生無法進行健康檢查，學生也無法上游泳課，他感嘆大家常提到「窮不能窮學生，苦不能苦孩子」，結果政院修理各縣市，卻讓所有學生承擔苦果。此外，在社會福利部分，包括低收入家庭、身心障礙補助、兒童及就學生活補助及中低收入老人生活補貼等，也會受到衝擊。

對於學校相關預算以及社福補助可能受到衝擊，台北市長蔣萬安昨天強硬表態，這周將提訴願，市府會先挪用相關經費代墊，後續將連本帶利向中央追償。

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