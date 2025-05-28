剴剴案誰失職？ 監察院糾正衛福部及雙北市府三機關

台北市男童「剴剴」遭保母虐死，除保母要面對司法外，外界也關注有關單位責任歸屬及後續改善情況。監察院表示，已通過監察委員所提糾正案及調查報告，糾正衛生福利部、新北市政府及台北市政府三機關，預定明天下午開記者會說明。

「剴剴案」日前宣判，虐待男童保母劉彩萱被判無期徒刑，劉若琳被判刑18年。由於剴剴案不是被家人虐死，而是被政府許可，合法登記的保母凌虐死亡，各界關注後續情況，也盼公務機關相關制度能如何改善。

監察院稍早發出採訪通知，表示台北市發生出養童剴剴於等待出養期間受虐致死案，監察院通過監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳所提糾正案及調查報告，糾正衛生福利部、新北市政府及台北市政府三機關，並將於明日下午1時30分在監察院開記者會說明。