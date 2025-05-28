【重磅快評】台電火力全開 彭啓明甩鍋「廚房媽媽」？

台灣進入「非核家園」，台電卻「火力全開」，不僅中火十部機組開啟九部，興達、大林電廠也被抓包偷偷開啟；環境部長彭啟明除了呼籲少講「用肺發電」，他日前還語出驚人說，「家庭主婦煮菜」也是空汙來源之一。肺癌蟬聯十大癌症死因之首，國人「用命發電」之餘，還要預防官員突襲甩鍋，以免家庭主婦背鍋、婆婆媽媽氣到炸鍋。

國民黨立委陳菁徽日前在立法院引用台大公衛學院的研究表示，長期暴露在PM2.5會增加罹患肺腺癌的風險，且與性別、年齡、抽煙史、致癌基因都無關。彭啟明則表示，台灣PM2.5已改善減量，生活日常有很多空汙來源，包括「主婦煮菜、煎肉、煎培根等，造成的PM2.5可以到好幾百、好幾千，國外文獻都有」，他沒有幫台電說話，只是在解釋我國PM2.5有改善，聽得陳菁徽當場瞠目結舌。

對於彭啟明宣稱，「家庭主婦煮菜也是空汙來源之一。」桃園市副市長蘇俊賓今天提出數據反駁：一、外食比例逐年增加：依據國研院科政中心政策研究指標資料庫2021年資訊，台灣外食的早餐、午餐比例分別高達54.1%、66.7%；另根據經濟部統計，過去十年台灣餐飲業營業額已從6538億元成長至10378億元，外送市場規模也突破千億元。二、肺癌人數逐年增加：根據國健署數據，台灣罹患肺癌人數從2000年6994人逐年增加到2022年1萬7982人。蘇俊賓說，在廚房忙碌的媽媽越來越少、肺癌發生的比例卻越來越高，整體環境和特定場域的空品，根本是兩個完全不同的命題，不能拿來類比，不要扯進不相干的廚房媽媽。

為了掩護火力全開的事實，民進黨東拉西扯找墊背。高雄興達、大林電廠遭抓包「偷開機」，高雄市長陳其邁表示，台電啟動備載機組發電，不存在偷開問題；高雄有33％發電是輸到其他縣市，反觀台中15％電力還需要其他縣市供給用電。明眼人都看得出來，陳其邁用「南電北送」來護航，其實劍指台中市長盧秀燕。

對於高雄隔空引戰，台中市環保局長陳宏益反擊，台電將供電鏈分為北中南東等四個供電區調配電力，中部供電區長期外送，且全球均以區域發電模式，而非城市發電模式；中火供應外縣市電力逾30年，近年減煤有成，台中也躍升全國第2大都，用電量大增，如今以單一城市數據來打台中，非常不公平。

民進黨犯錯都推給別人，施政無能怪藍白砍預算、南電北送怪台中，但以上這些神邏輯都難以超越彭啟明，他將空汙來源推給「廚房媽媽」，可能因為盧秀燕號稱「市長媽媽」，只要能跟「媽媽」扯上邊就是流量密碼，難怪網紅出身的彭啟明最能獲得賴清德總統「關愛的眼神」，完全不在乎外界狐疑的眼神。