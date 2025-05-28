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疫情再現高峰！賴總統喊話「防疫量能充裕」：無需驚慌更不用囤積物資
端午連假將至正逢新冠肺炎疫情高峰，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，這周六是一年一度的端午佳節，要預祝全國國人同胞，不管是南部粽派，還是北部粽派，大家端午佳節愉快。因應疫情高峰，疾管署已儲備足夠的疫苗和抗病毒藥物，目前防疫量能相當充裕，國人無需驚慌，更不用囤積物資，這段時間出入公共場所應戴口罩。
賴總統指出，端午連假是許多國人返鄉與家人團聚、出外旅遊的日子。要提醒國人朋友，好好善用時間跟家人聚在一起，度過快樂的端午佳節時光。
賴總統說，根據衛福部疾管署最新的監測資訊顯示，國內新冠疫情現正處於升溫階段，預計6月底、7月初達高峰。面對疫情升溫，大家千萬不可輕忽，若還沒有接種疫苗，請趕緊去接種，維持良好的衛生習慣是防疫的基石，確實做好防疫，可降低染疫的風險。
賴總統表示，他也要向連假期間輪班值勤的軍警消、醫護，以及負責水電等關鍵基礎設施與旅運疏通的第一線工作人員表達感謝，因為他們堅守崗位、犧牲奉獻，才能讓國人在端午假期快快樂樂出門、平平安安回家。
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