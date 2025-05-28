衛福部預算凍結64案、26億餘元 立法院今天全數解凍

立法院社福及衛環委員會今天審查衛福部主管114年度單位預算凍結案，衛福部本部及轄下各官署及國家中醫藥研究所，共被凍結26億餘元預算。會中委員對凍結案須報告及討論案件共64案內容均無特別意見，僅立委林淑芬對立法院全數解凍表達遺憾，擔心立法院無制衡行政院官員工具。委員會召委劉建國下午3時許宣布，解凍案件全數放行動支。

衛福部部本部與衛福部食藥署、食藥署、健保署、國健署、社家署、國家中醫藥研究所預算，合稱衛福部主管預算。114年預算經立法院審議後，法定預算3690億6591萬5千元，分別是部本部2780億9522萬5千元、疾管署120億305萬2千元、食藥署33億9126萬1千元、健保署177億3244萬1千元、國健署111億138萬2千元、社家署464億8340萬8千元及國家中醫藥研究所2億5884萬6千元。

凍結預算金額最高者為部本部，凍結預算共10億餘元，其次依序為食藥署凍結7億餘元，疾管署凍結4億2千萬餘元，國健署2億6千餘元，健保署1億2千餘元，社家署9千萬餘元，國家中醫藥研究所4千5百萬餘元。

凍結預算案件共64案，凍結預算64案，分別為報告事項51案，討論事項13案。報告事項需由衛福部相關單位向立法院提供改進業務內容的報告資料，討論事項則需在立法院社福及衛環委員會，提出專案報告，經討論後若委員會同意才能動支。