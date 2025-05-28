傳蘇治芬「被請辭」中常委 王世堅今推舉同派系的「她」遞補接任

民進黨英系中常委蘇治芬因接任畜產會董事長，日前請辭中常委一職，民進黨中執會今天進行推舉，由同派系中執委陳淑華遞補缺額。傳出蘇治芬是「被請辭」中常委，民進黨發言人吳崢表示，一切均按照民進黨內部民主程序進行，見縫插針，大可不必。

民進黨中常委王世堅今天會前受訪表示，畜產會董座一職過去也沒要求不能擔任黨職，是事後才被說，不能兼任黨職，蘇治芬才請辭。黨內人士也說，另一位中常委洪申翰出任勞動部長後，也長期請假未出席常會，卻未請辭，有標準不一之嫌。

黨內人士指出，今天中午英系舉行派系會議，由於新北市議員張嘉玲並無意願，派系決議由台中市議員陳淑華出馬，遞補該席中常委。中執會上，由王世堅推舉，現場並無人推舉其他人選，無異議通過由陳淑華遞補中常委缺額。

吳崢表示，蘇治芬就任畜產會董事長，基於行政中立考量辭職中常委，都依照黨內程序進行，至於其他中常委，則無進一步變動。