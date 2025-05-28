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抗議柯文哲被延押 朱立倫：顏色對了 賴友友都可獲釋？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天在中央黨部舉行中常會，黨主席朱立倫（圖）主持並發表談話。記者許正宏／攝影
國民黨今天在中央黨部舉行中常會，黨主席朱立倫（圖）主持並發表談話。記者許正宏／攝影

地院昨裁定繼續延押民眾黨前黨主席柯文哲。國民黨主席朱立倫今天表示，只要顏色不對就羈押，顏色對了，賴友友全部可以釋放，甚至無罪。當司法成為政治操控、打擊政敵的工具，是對民主最大的傷害，也是大家對司法信任徹底的崩潰。

朱立倫昨在臉書發文聲援柯文哲，今在中常會再度批評，對於一位重要的政黨領袖，去年才跟賴清德競選總統的候選人，以沒有完整具體的證據，到現在還是用臆測的方式來說他收賄，這樣不斷地押人取供、入人於罪，這就是當前為什麼每一次對司法公正的民調在崩壞，甚至直線下墜中。

朱立倫批評，當司法成為政治操控、打擊政敵的工具，是對民主最大的傷害，也是大家對司法信任徹底的崩潰。今天任意地押人取供，尤其對很多不應該用羈押的方式，現在動輒就羈押。只要顏色不對就羈押，顏色對了，賴友友全部可以釋放，甚至無罪。這就是目前大家對司法最大的批評。

朱立倫表示，再次呼籲執政者把黑手伸開，請這些有良心的法官、檢察官、檢調人員，不要再做鷹犬，不要被政治操控。同時希望認為柯文哲與所有受到這樣不公不義待遇的、任何被羈押的朋友，社會能共同來聲援。今日柯文哲，明日就是任何一個人。

柯文哲 朱立倫 司法

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