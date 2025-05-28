川普關稅影響聲量走勢 疑美論增10個百分點

亞洲指標數位行銷創辦人、大數據專家黎榮章今天接受政論節目「中午來開匯」專訪時表示，近期大數據顯示，台美與兩岸關係的輿論熱度密切相關，尤其美國總統川普關稅政策啟動後，兩岸議題聲量迅速升高，反映台灣民眾對國際局勢的敏感度與情緒轉折，關於疑美論，隨著美國總統川普上台，聲量則大約上升了10個百分點。

黎榮章表示，做大數據題目都是長期追蹤，因為對台灣而言，美、中、台三個地方的關係都非常重要。從大數據走向，顯示台美關係雖然最近很熱，但實際上對台灣民眾來說，兩岸關係還是非常重。台美關係只要聲量一起來，兩岸關係會同步起來，也就是通常國人在討論台美關係的時候，一定不會把中國擺在一邊。

針對4月的兩個數據高點，黎榮章指出都和賴清德總統有關。賴總統針對關稅，第一次是在4月2日提出一個團隊來解決，4月10日又發文闡述台美關係、要如何解決關稅問題，在這兩個時間點，高峰就拉高了，否則台美關係一般來說還是比較冷；4月3日當天有14.9萬的回應，算是熱度非常高。

黎榮章也說，從大數據分析，在川普上任後，疑美論聲量大致增加了10個百分點，這當中大致分為３大領域話題。首先，是批評川普被普遍認為比較奇怪的個人特質；再者，疑美論提到共和黨未來對台政策，比較指向負面看法；最後，部分討論則在反省或嘲諷，台灣長期以來親美，但最後還是被32%關稅給打死。

黎榮章表示，在川普就職前後那段時間，台灣的平均的輿情，大概44%是屬於比較反中的，說反中有點簡化，應說是對中的不滿意就佔了44%；到了關稅政策後，也就是中國去對抗美國時，很多負面聲量變轉變為中性聲量；長期來說，其實台灣民眾的心情就是起起伏伏。