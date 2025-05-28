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藍委籲黨主席選舉延明年 國民黨：依相關規定

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委林德福呼籲，應將黨主席選舉延後至明年1月。國民黨文傳會主委林寬裕（中）表示，一定全力支持黨籍立委面對惡罷，到目前仍依照相關規定進行黨主席改選。記者許正宏／攝影
國民黨立委林德福呼籲，應將黨主席選舉延後至明年1月。國民黨文傳會主委林寬裕（中）表示，一定全力支持黨籍立委面對惡罷，到目前仍依照相關規定進行黨主席改選。記者許正宏／攝影

國民黨主席朱立倫表態願交棒，但藍委認為應專注備戰反罷免，先不談黨主席選舉。國民黨立委林德福更呼籲，應將黨主席選舉延後至明年1月。國民黨表示，一定全力支持黨籍立委面對惡罷，到目前仍依照相關規定進行黨主席改選。

朱立倫接受聯合報專訪時表示，目前改選時程不變，7月公告，9月改選，10月交接，「我非常期盼順利交棒」，所有黨務工作會奮戰到最後一分鐘。

國民黨文傳會主委林寬裕今在中常會後受訪表示，目前仍以全黨力量共同對抗大罷免為主，不管是黨中央、地方各級民意代表、黨公職，一定都會全力支持黨籍立委一起面對惡罷，到目前為止都還是依照相關規定進行黨主席改選，都是有規定的。

至於何時公布改選期程，林寬裕重申，相關規定都有，會依照時程於7月公告、9月改選。

大罷免 國民黨

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