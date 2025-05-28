葉丙成臉書文洩個資？卓榮泰：盡速查明真相給國人交代

行政院性平處今天舉辦第23屆金馨獎頒獎典禮暨交流觀摩會，邀請各獲獎單位交流性別平等相關政策推動經驗。本屆金馨獎台北、新北、台中、高雄、雲林和花蓮獲得優等獎；包括台南市在內10個機關得到甲等獎，新竹縣和金門縣獲得進步獎，行政院長卓榮泰出席頒獎。

卓榮泰表示，無論是成績最好或進步最多的，都值得互相學習，卓榮泰期許將性別主流化、性別平等政策做到更精緻文明，每一分每一秒的進步都要花費很大力氣。卓榮泰表示建立公平社會不是口號，讓種族、性別、年齡、政治議題上都要保持多元，落實賴清德總統提出的「均衡台灣」目標，不只產業均衡，議題也要均衡。