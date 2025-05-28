葉丙成臉書文洩個資？卓榮泰：盡速查明真相給國人交代
行政院性平處今天舉辦第23屆金馨獎頒獎典禮暨交流觀摩會，邀請各獲獎單位交流性別平等相關政策推動經驗。本屆金馨獎台北、新北、台中、高雄、雲林和花蓮獲得優等獎；包括台南市在內10個機關得到甲等獎，新竹縣和金門縣獲得進步獎，行政院長卓榮泰出席頒獎。
卓榮泰表示，無論是成績最好或進步最多的，都值得互相學習，卓榮泰期許將性別主流化、性別平等政策做到更精緻文明，每一分每一秒的進步都要花費很大力氣。卓榮泰表示建立公平社會不是口號，讓種族、性別、年齡、政治議題上都要保持多元，落實賴清德總統提出的「均衡台灣」目標，不只產業均衡，議題也要均衡。
教育部次長葉丙成日前在臉書發文提到校園性平事件，洩漏當事人個資，目前請假接受調查。卓榮泰表示政府要帶頭營造性平環境，他也要求教育部盡速查明真相，給國人交代，以及不要影響公務推動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言