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葉丙成臉書文洩個資？卓榮泰：盡速查明真相給國人交代

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院性平處今天舉辦第23屆金馨獎頒獎典禮暨交流觀摩會，行政院長卓榮泰（中）出席頒獎。記者邱德祥／攝影
行政院性平處今天舉辦第23屆金馨獎頒獎典禮暨交流觀摩會，行政院長卓榮泰（中）出席頒獎。記者邱德祥／攝影

行政院性平處今天舉辦第23屆金馨獎頒獎典禮暨交流觀摩會，邀請各獲獎單位交流性別平等相關政策推動經驗。本屆金馨獎台北、新北、台中、高雄、雲林和花蓮獲得優等獎；包括台南市在內10個機關得到甲等獎，新竹縣和金門縣獲得進步獎，行政院長卓榮泰出席頒獎。

卓榮泰表示，無論是成績最好或進步最多的，都值得互相學習，卓榮泰期許將性別主流化、性別平等政策做到更精緻文明，每一分每一秒的進步都要花費很大力氣。卓榮泰表示建立公平社會不是口號，讓種族、性別、年齡、政治議題上都要保持多元，落實賴清德總統提出的「均衡台灣」目標，不只產業均衡，議題也要均衡。

教育部次長葉丙成日前在臉書發文提到校園性平事件，洩漏當事人個資，目前請假接受調查。卓榮泰表示政府要帶頭營造性平環境，他也要求教育部盡速查明真相，給國人交代，以及不要影響公務推動。

教育部次長葉丙成日前在臉書發文提到校園性平事件，洩漏當事人個資，目前請假接受調查。卓榮泰表示政府要帶頭營造性平環境，他也要求教育部盡速查明真相，給國人交代，以及不要影響公務推動。記者邱德祥／攝影
教育部次長葉丙成日前在臉書發文提到校園性平事件，洩漏當事人個資，目前請假接受調查。卓榮泰表示政府要帶頭營造性平環境，他也要求教育部盡速查明真相，給國人交代，以及不要影響公務推動。記者邱德祥／攝影
第23屆金馨獎頒獎典禮，台北、新北、台中、高雄、雲林和花蓮獲得優等獎，卓榮泰院長（中）為得獎縣市鼓掌。記者邱德祥／攝影
第23屆金馨獎頒獎典禮，台北、新北、台中、高雄、雲林和花蓮獲得優等獎，卓榮泰院長（中）為得獎縣市鼓掌。記者邱德祥／攝影

行政院 性別 卓榮泰

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