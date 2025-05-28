罷瑤換將被指未達標 翁曉玲批中選會如民進黨政府打手

罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」更換領銜人程序遭中選會判定「未符合更換要件」。國民黨立委翁曉玲批評，中選會先沒收公投，現又沒收罷免，種種行為如同民進黨打手；她上次質詢時，中選會官員說6月7日前送件都能辦理，因此應能趕快補件，也呼籲「地動刪瑤」要提行政訴訟，不能讓中選會覺得自己權力好像很大。

「地動刪瑤」領銜人張克晉日前宣布退出，擬改由備補領銜人詹嘉文接替；中選會今天公布審查結果，未符合更換要件，領銜人仍是張克晉。吳思瑤表示，尊重中選會依專業所作裁決，她仍持續備戰。

「中選會太過分了」翁曉玲今上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，「地動刪瑤」召集人賴苡任很努力蒐集同意書，中選會應公開講哪些份數不合格，否則就是黑箱作業，且也應該要給罷團補件的機會。

翁曉玲指出，她上次有質詢中選會法務處長，處長稱6月7日前送更改領銜人同意書就都能辦理，「地動刪瑤」可利用時間趕快補件，但現在中選會卻直接沒收罷免吳思瑤。

翁曉玲批評，中選會竟可如此沒收公投案、罷免案，中選會這些年的表現既不公正也不獨立，如同民進黨政府的政治打手，根本已經不是獨立機關。現在好像無論罷團多努力，中選會對想沒收的罷免案就是一定要沒收，即便立委們繼續罵也沒用「中選會就是很無賴。」

翁曉玲也呼籲，「地動刪瑤」一定要提行政訴訟，死馬當活馬醫，相信仍有些法官是有良知的；中選會只是一個選務機關，不能弄得讓中選會覺得自己好像權力很大。