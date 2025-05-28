朱立倫轟中正路改名吃飽沒事幹 高雄、台南改不改？

內政部委外研擬全台中正路改名政策及移除蔣公銅像，地方群起反彈抨擊「擾民」。內政部長劉世芳重申中央地方要溝通。國民黨主席朱立倫批評，民進黨政府為了意識形態吃飽沒事幹；要劉世芳應點名高雄市長陳其邁，看高雄最大的那條中正一路到中正四路要不要改改看？

朱立倫今在中常會指出，劉世芳點名台北市、桃園市、台中市沒有積極把中正路改名，這是滑天下之大稽，不是吃飽了太閒而已，是搞意識形態搞到不顧民生。全台灣中正路是非常普遍的路名，最多中正路的在台南市，有38條，請問「坐在總統府的賴清德總統，你以前當台南市長的時候，你改不改？」

朱立倫反問，劉世芳以前在高雄市當副市長的時候，為什麼不敢改？那是徹底的擾民，造成整個社會成本的損失，今天要更改路名，根據各地方自治條例或自治辦法，以桃園、以新北為例，要沿路的3分之2住戶同意，而且是要有所有權的同意，台北市則是要4分之3。

朱立倫說，光提案就已經被沿路的住戶吐口水了，吃飽沒事幹？不是只有改門牌，要改所有證件、公文書，這些相關作業要造成全民多大的困擾，只為了自己的意識形態、為了民進黨政治的目的，還敢點名蔣萬安、盧秀燕、張善政。

朱立倫說，內政部應該先點名陳其邁，看他高雄最大的那條中正一路到中正四路，要不要改改看？要不要請高雄要選舉的市長候選人、台南市長候選人，把改名當政見試試看，這些都是窮極無聊，不做正事，只搞政治的民進黨政府會幹出來的事情。