快訊

「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜 世新大學道歉了

午後大雷雨襲3縣市！6地區發布大雨特報 恐一路下到晚上

NONO被控7罪僅1罪判刑 時隔2周士檢決定上訴了

聽新聞
0:00 / 0:00

朱立倫轟中正路改名吃飽沒事幹 高雄、台南改不改？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部委外研擬全台中正路改名政策及移除蔣公銅像，國民黨主席朱立倫批評，民進黨政府為了意識形態吃飽沒事幹。記者許正宏／攝影
內政部委外研擬全台中正路改名政策及移除蔣公銅像，國民黨主席朱立倫批評，民進黨政府為了意識形態吃飽沒事幹。記者許正宏／攝影

內政部委外研擬全台中正路改名政策及移除蔣公銅像，地方群起反彈抨擊「擾民」。內政部長劉世芳重申中央地方要溝通。國民黨主席朱立倫批評，民進黨政府為了意識形態吃飽沒事幹；要劉世芳應點名高雄市長陳其邁，看高雄最大的那條中正一路到中正四路要不要改改看？

朱立倫今在中常會指出，劉世芳點名台北市、桃園市、台中市沒有積極把中正路改名，這是滑天下之大稽，不是吃飽了太閒而已，是搞意識形態搞到不顧民生。全台灣中正路是非常普遍的路名，最多中正路的在台南市，有38條，請問「坐在總統府的賴清德總統，你以前當台南市長的時候，你改不改？」

朱立倫反問，劉世芳以前在高雄市當副市長的時候，為什麼不敢改？那是徹底的擾民，造成整個社會成本的損失，今天要更改路名，根據各地方自治條例或自治辦法，以桃園、以新北為例，要沿路的3分之2住戶同意，而且是要有所有權的同意，台北市則是要4分之3。

朱立倫說，光提案就已經被沿路的住戶吐口水了，吃飽沒事幹？不是只有改門牌，要改所有證件、公文書，這些相關作業要造成全民多大的困擾，只為了自己的意識形態、為了民進黨政治的目的，還敢點名蔣萬安、盧秀燕、張善政。

朱立倫說，內政部應該先點名陳其邁，看他高雄最大的那條中正一路到中正四路，要不要改改看？要不要請高雄要選舉的市長候選人、台南市長候選人，把改名當政見試試看，這些都是窮極無聊，不做正事，只搞政治的民進黨政府會幹出來的事情。

朱立倫 劉世芳

延伸閱讀

柯文哲再遭延押 朱立倫錯愕憤慨：停止司法濫權

朱立倫突拋願交棒黨主席 王鴻薇盼勿挑此時：別讓立委們內外交迫

「去蔣化」中正路改名挨批吃飽太閒 劉世芳：持續跟地方溝通

朱立倫願交棒 彰化藍營基層盼世代交替、扛2026輔選重任

相關新聞

抗議柯文哲被延押 朱立倫：顏色對了 賴友友都可獲釋？

地院昨裁定繼續延押民眾黨前黨主席柯文哲。國民黨主席朱立倫今天表示，只要顏色不對就羈押，顏色對了，賴友友全部可以釋放，甚至...

國定假日「4+1」確定了 總統府公布法令

立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，今年起增加「4加1」天國定假日，總統府今天公布這項法律。至於行政院的態度，政...

衛福部預算凍結64案、26億餘元 立法院今天全數解凍

立法院社福及衛環委員會今天審查衛福部主管114年度單位預算凍結案，衛福部本部及轄下各官署及國家中醫藥研究所，共被凍結26...

朱立倫轟中正路改名吃飽沒事幹 高雄、台南改不改？

內政部委外研擬全台中正路改名政策及移除蔣公銅像，地方群起反彈抨擊「擾民」。內政部長劉世芳重申中央地方要溝通。國民黨主席朱...

罷瑤換將未達標 趙少康：不到最後關頭絕不放棄

罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」更換領銜人，需要第一階段連署人的半數同意書遞交給中選會，但被中選會宣布未達標。中廣前董事長趙少...

罷瑤換領銜人差400人不能補件 藍議員批「忽視民意」

中選會今日公布罷免綠委吳思瑤團隊啟動更換領銜人審查結果，因未符合提議人總數二分之一以上書面同意的法定要件，領銜人還是張克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。