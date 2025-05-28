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總統府令公布4+1國定假日 下半年增3天假
立法院會日前表決三讀通過「紀念日及節日實施條例」，每年增加「4+1」國定假日，總統府28日發布總統令，正式公告實施，今年下半年因此新增3天假：教師節、光復節、行憲紀念日。
根據公告條文，即日起新增「4+1」國定假日為：小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，以及5月1日勞動節改為全國放假，所有行業皆適用。條文中也明定，未來全國統一放假日至少7天、最多可達10天。
今年度政府行政機關辦公日曆表已於年初公告，人事總處指出，將依立法院三讀通過的條例重行公告114年辦公日曆表，並據以規劃明年度辦公日曆表。至於明年度的行事曆，將按照往例於6月30日前簽行政院對外公告。今年下半年新增假日跟明年行事曆，正在進行幕僚作業。
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