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在野不滿禁伐補償未用特別預算 繼續凍結政院5億預算

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院內政委員會28日處理114年度中央政府總預算案有關行政院預算解凍案，在野黨立委不滿行政院未用特別預算支應「禁伐補償」，雙方最終協商未果，召委張宏陸最終裁示，行政院院本部遭凍結的5億元預算持續凍結，另定期處理。

行政院院本部今年度總預算編列新台幣15億元，共遭刪除2億元、凍結5億元，其中新聞傳播業務、聯合服務業務、施政及法制業務預算全遭刪除；另外，業務費遭刪減45%後，改列1億8,540萬元，再遭凍結70%。

根據立院通過的總預算決議，要求政院院本部遭凍結的5億元，須提出原住民保留地禁伐補償條例追加預算案、原民會補充人力規劃期程、平埔族群法案才可動支。

行政院秘書長龔明鑫表示，政院未來將依禁伐補償經費需求、社宅投資情形、原住民族綜合發展基金財務狀況及業務實際需求，適時由公務預算撥補基金協助；他也說，行政院會15日已提出「平埔原住民族群身分法」草案，送立院審議。

無黨籍立委高金素梅表示，立院明明要求以特別預算編足1公頃6萬元的禁伐補償，政院卻要以公務預算支出，根本是違法亂紀，她將持續凍結政院預算；國民黨立委鄭天財也質疑政院未遵守承諾。

龔明鑫再三強調，政院會努力達成1公頃6萬元的禁伐補償，不過最後朝野協商未有共識，內政委員會主席張宏陸宣布，行政院院本部其餘解凍案通過，遭凍結的新台幣5億元預算持續凍結，另定期處理。

新台幣 原住民

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