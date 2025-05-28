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罷瑤換將未達標 趙少康：不到最後關頭絕不放棄

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」更換領銜人，需要第一階段連署人的半數同意書遞交給中選會，但被中選會宣布未達標。中廣前董事長趙少康表示，第二階段連署只差幾千份就能達標，呼籲大家要把握這次一起寫歷史的機會，踴躍連署。

趙少康指出，罷瑤團隊更換領銜人行動受挫，中選會剔除部分更換領銜人的同意書，不過，距離第二階段連署截止日還有一個星期，請士林北投曾經參與第一階段連署的好朋友，趕緊到罷瑤總部填寫「更換領銜人」同意書，還沒有參加第二階段連署的人，更要把握這次一起寫歷史的機會，踴躍連署。

趙少康說，罷免民進黨立委行動中，以「刪瑤」的成功機率最高，需要大家一起護持，才能打破大罷免藍綠立委31：0的難看處境。吳思瑤是最標準的黨意立委，只護航民進黨的錯誤政策跟荒誕官員的言行，吳思瑤不肯還假於民、還錢於民，不同意台北市得到更多的人統籌分配款，不肯譴責「人不如狗」的監察院秘書長李俊俋，這種人如果還罷不掉，民進黨的傲慢、囂張只會變本加厲。

趙少康說，罷瑤召集人賴苡任告訴他，第二階段連署只差幾千份就能達標了，如果罷免吳思瑤的目標以這麼小的差距功虧一簣，大家甘願嗎？賴苡任繼續努力更換領銜人，一起參加二階連署寫歷史，就是士林北投鄉親的使命。大家一起加油，不到最後關頭絕不放棄。

趙少康 大罷免 吳思瑤

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