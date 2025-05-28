廚房媽媽已越來越少 蘇俊賓提3數據打臉彭啓明：別再扯

環境部長彭啓明近日在立院答詢時被問到空汙問題，稱家庭主婦煮菜也是空汙來源，引發熱議。環工博士、桃園市副市長蘇俊賓今直言，數據顯示近年台灣外食比例逐年上升，「在廚房忙碌的媽媽」其實越來越少，其中矛盾凸顯兩個完全不同的命題根本不能拿來類比，呼籲彭不要把不相干的廚房媽媽牽扯進來。

近日興達、大林電廠燃煤機組運轉，引發社會質疑空氣品質惡化問題。蘇俊賓表示，彭啓明在立院拋出「空汙來源有很多，包含家庭主婦煮菜」，引發很多討論，若部長本意是關切廚房的空品不是不行，他唯一的意見是，在廚房忙碌的不一定媽媽，這種標籤可以調整一下，像他本人就是家中的蘿蔔糕和煎蛋擔當。

蘇俊賓表示，廚房的空品和火力發電一起討論，怎看怎怪，如果真的要討論，那就用數據來探討釐清；依據國研院科政中心政策研究指標資料庫2021年的資訊，台灣的外食比例極高，早餐、午餐分別高達54.1%、66.7%，數據更逐年增加，另根據經濟部統計，過去十年台灣餐飲業營業額已從6538億元成長至10378億元，外送市場規模也突破千億元。

蘇俊賓表示，在用餐環境大規模轉為外食的趨勢下，依據國健署公布的數據，台灣罹患肺癌人數從2000年的6994人逐年增加到2022年的1萬7982人，換言之，彭部長口中「在廚房忙碌的媽媽」越來越少，但肺癌發生的比例卻越來越高，大家不難發現之中的矛盾，最根本的問題就是「這根本是兩個完全不同的命題，不能拿來類比。」

蘇俊賓指出，整體環境的空品、和特定場域的空品，影響範疇天差地遠，防制策略也完全不同，實在不應該攪在一起討論；整體環境空品來源主要是大範疇的空汙排放，方圓數十公里的市民隨著距離影響不同；局部的空品影響的則是特定條件下的生活與從業人員，關鍵不在排放總量，而是環境場域的優化，包括廚房、室內裝修、油漆場域、宮廟、特定工廠等職業環境。

蘇俊賓表示，綜合上述資訊，應該可以釐清，台灣整體的空品議題和和肺癌發生率，能源和重大產業的空汙排放才是最主要的戰場；特定分眾的「職業與生活環境」當然也很重要，但在這個議題牽扯進來其實過於牽強，更遑論所舉出來的例子，趨勢甚至是矛盾的。

蘇俊賓呼籲，大家關注的，還是我們需要多少比例的火力發電，整體能源配置是否該檢討？在如此高的火力發電比例下，國家的空品策略為何？火力發電脫媒、全國工業脫煤的進度才是關鍵課題。真的要推銷火力發電廠，應該論述能源穩定度、對局部地區衝擊是否減少，而不是把不相干的廚房媽媽牽扯進來。