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綠營批施政滿意度敬陪末座 張善政：民調不該只看一家

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
「遠見雜誌」公布桃園市長張善政施政滿意度六都倒數，桃園市議會民進黨團今開記者會要張專心市政，張回應要論民調應該近半年的民調一起看。記者陳俊智／攝影
「遠見雜誌」公布桃園市長張善政施政滿意度六都倒數，桃園市議會民進黨團今開記者會要張專心市政，張回應要論民調應該近半年的民調一起看。記者陳俊智／攝影

「遠見雜誌」昨天公布2025年縣市施政滿意度調查，桃園市長張善政在六都最後一名，全國也只贏過新竹縣長楊文科，桃園市議會民進黨團今開記者會，批評張施政原地踏步，呼籲多做市政，少一些政治發言；張善政表示，近半年有4個民調，應該一起看，而不是見獵心喜，抓一個比較不好的打擊市府士氣。

桃園市議會民進黨團總召李宗豪表示，張善政不僅六都敬陪末座，支持度與去年相比也有下滑，外界觀察可能與近日政治性發言有關，提醒市長不要當黨意市長，期盼剩下任期，至少拿一次五星市長。

民進黨桃園市議員王珮毓指出，張善政在對非法定社福方面大撒幣而，但即使成立婦幼局和營養午餐免費，教育評比仍未成為六都最亮眼；同黨議員許家睿則說，呼籲市長用心回歸市政，用心檢討媒體的調查結果那麼低，中央地方好好合作，共同推動桃園建設。

綠營議員黃瓊慧表示，上次桃園市長選舉，有些淺綠選民也投張善政，但張最近發言，稱民進黨是綠共，讓這些人心寒，可能是下滑原因；議員劉仁照則批施政原地踏步慘不忍睹，議員陳雅倫說交通壅塞、環境髒亂問題至今難解，議員魏筠則指台灣燈會倉促、會展中心緩步都顯示市府政策錯誤，議員張肇良則建議張善政若沒有遠大計畫，就要聽得見別人意見。

張善政回應，過去半年有很多媒體做過民調，例如天下、經濟日報和三立，最近一次則是風傳媒，我們即使不是第1名，至少也有第3名，現在跑出一個遠見第6名，從統計學的眼光來看，這是算是一個可信度有問題的樣本，「我不會因為最後一名就特別難過」。

張善政說，民調是應該要綜合看，過去半年有4個民調，應該連這個一起來看，而不是抓了一個見獵心喜地，拿一個比較不好的民調成績打擊市府的士氣，桃園市民都有智慧，不會因為一個記者會或民調結果，就對市府沒有信心，「我想市民對市府近2年的市政建設是有感的，這點我相當有信心」。

另外，綠營也批張善政「風災找不到人，朱立倫號召衝北檢就現身」，批張是黨意市長；張善政回應「這個不是黨意不黨意，這是大部分的民意」。他表示，現在司法不公的狀況讓大部分民眾都很憂心，這不是黨意，關心司法公正性的任何一個人都會這樣表態。

「遠見雜誌」公布桃園市長張善政施政滿意度六都倒數，桃園市議會民進黨團今開記者會要張專心市政，張回應要論民調應該近半年的民調一起看。記者陳俊智／攝影
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「遠見雜誌」公布桃園市長張善政施政滿意度六都倒數，桃園市議會民進黨團今開記者會要張專心市政，張回應要論民調應該近半年的民調一起看。記者陳俊智／攝影

議員 張善政

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