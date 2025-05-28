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禁伐補償未追加 政院5億預算仍被凍

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院內政委員會處理行政院預算解凍案，解凍1億多元，但仍有5億無法解凍。直播截圖
立法院內政委員會處理行政院預算解凍案，解凍1億多元，但仍有5億無法解凍。直播截圖

行政院上個會期承諾的禁伐補償，怎麼還沒編列追加預算？」無黨籍立委高金素梅28日於立法院不滿質疑行政院秘書長龔明鑫，上個會期承諾此會期要編列禁伐補償追加預算，至今尚未編列。龔明鑫僅回應表示，原住民每公頃6萬元的補償一定會如實發放。最後，行政院有6案要解凍的案子通過5案，與禁伐補償有關的5億遭保留。

原民立委批政院怠惰

立法院內政委員會28日處理行政院預算解凍案，共有凍結預算5億元、業務費凍結70%（約1億）、一般行政科目1千萬、檔案典藏掃描與維護3百萬、性平業務150萬與資訊管理科目凍結150萬等6案。在立委答詢結束後，民進黨籍的召委張宏陸宣布各案是否有異議？高金素梅隨即表示第1案就有異議。

張宏陸隨後宣布休息協商，但高金素梅不滿指出，立法院去年中三讀通過《禁伐補償條例》，將每公頃的補償金從3萬提升到6萬元，但行政院原本僅願發放4萬元，經過了多次協商，行政院與立法院朝野黨團去年11月7日會面後，承諾「下個會期」（也就是本會期）以追加預算處理，但政院至今遲未追加相關預算。

政院暫時拿不到5億

行政院秘書長龔明鑫在休息時也拿著麥克風，走向高金素梅表示「行政院會如實發放禁伐補償」，但高金素梅反駁說，行政院應該依法、按照行政院長卓榮泰簽過名的決議執行相關預算，「這是依法編列的錢，原住民應該堂堂正正的拿！」高金素梅如此強調。

由於5億元預算的解凍條件為「行政院向內政委員會提出《原住民保留地禁伐補償條例》追加預算案、原民會補充人力規劃期程方案、平埔族群法案送貴院審查與綜發基金撥補規劃期程等後，始得動支」，因此張宏陸宣布此案保留，其他費用則可動支，隨即便宣布散會。

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