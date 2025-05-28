在野不滿禁伐補償未追加預算 政院解凍5億仍卡關

立法院內政委員會今天下午處理114年度行政院單位預算解凍案，由於在野立委不滿行政院未依承諾辦理追加預算支應原住民禁伐補償經費，不願解凍「行政院114年度單位預算」5億元，會議主席張宏陸宣布此案繼續凍結，另定期處理，其餘1.42億元則順利解凍。

立法院內政委員會上午邀請行政院秘書長龔明鑫針對行政院單位預算解凍進行報告，並備質詢，另也處理8件凍結案，總金額約6.42億元。

其中包括「行政院114年度預算」凍結5億元、「業務費」預算凍結70%約1.2億元、「一般行政」預算凍結1000萬元、「一般行政」中「檔案管理典藏掃描及維護」預算凍結300萬元、「性別平等業務」預算凍結150萬元、「個資保護委員會籌備業務」預算凍結100萬元、「營建工程」預算凍結500萬元、「資訊管理」預算凍結150萬元。

根據立院要求，行政院院本部遭凍結的5億元，須提出原住民保留地禁伐補償條例追加預算案、原民會補充人力規劃期程、平埔族群法案才可動支。龔明鑫報告時稱，未來將依禁伐補償經費需求、社宅投資情形、原住民族綜合發展基金財務狀況及業務實際需求，適時由公務預算撥補基金協助。

針對原民會補充人力，他說，現已規劃中，行政院會15日已推出「平埔原住民族群身分法」草案，送立院審議。

結束詢答後，朝野立委自中午12時著手處理預算解凍案，張宏陸詢問現場立委是否准予動支，民進黨立委皆無異議，國民黨立委牛煦庭、許宇甄及無黨籍立委高金素梅則針對「行政院114年度預算」凍結5億元高喊有異議，其餘則同意動支。

協商階段，高金素梅不滿道，政院自始自終允諾要採追加預算方式，支應原住民禁伐補償經費，如今卻說要以公務預算支出，根本違法亂紀，龔明鑫指出，目前總預算尚在釋憲階段，高金素梅、國民黨原民立委鄭天財則反嗆「這跟釋憲無關，不要欺騙大家」。

龔明鑫強調，要給原住民的6萬元禁伐補償，政府一定會做到，但請給政院一點彈性；他先前答詢時也提到，支應禁伐補償方法很多，透過原住民族綜合發展基金先支應，政府再撥經費給基金也是一種。

由於朝野未有共識，會議主席張宏陸隨即宣布「第一案繼續凍結」，另定期處理，其餘凍結案則「同意動支」。