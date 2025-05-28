【重磅快評】縣市自負發電責任？陳其邁先勸周春米挺公投

核三二號機停役，高雄興達、大林電廠燃煤機組無縫接軌發電，引發爭議。民眾黨立院黨團昨天還突襲興達電廠，但令人驚訝的是，高雄市長陳其邁不僅掩護台電，還說他反對「南電北送」，批台中用電大於發電，高雄則有電力支援外縣市。糗的是，有細心網友查台電資料，發現日前南部用電量其實超過發電量，陳其邁要打臉盧秀燕，至少也先請幕僚做一下功課再出手。

黃國昌一行昨天視察興達電廠，黃再度發飆，批賴清德總統和台電欺騙國人，稱台灣不缺電卻偷偷啟用沒有操作許可的燃煤機組發電，「說一套做一套」，興達電廠燃煤機組的操作許可已於去年九月到期，為何仍能燃煤發電？要求台電說明「煤倉內到底還有多少生煤？打算繼續使用多久？」。

陳其邁及台電沒有回應黃國昌的質疑，高雄市府稱「無操作許可應立即停止操作」是指機組正常運轉需停止，興達三、四號機已停止運轉，並轉為備載機組，須在備載容量低於8%、一年發電時數不超過720小時的條件下啟動。台電則說，興達一號、二號燃煤機組與大林五號燃氣機組除役轉為緊急備用機組，興達三號、四號燃煤機組轉為備載機組，立委所指的運轉是機組維護試運轉操作，因機組需定期啟動，就像車輛需定期啟動一樣。

依台電及高雄市府說法，停止運轉可轉為備載機組，除役機組可轉為緊急備用機組，除其邁昨天強調興達三、四號機組今年全面停役，其實已沒有意義，只要供電一吃緊，興達三、四號機組隨時可以上陣，有沒有除役，到底差別在那裡？

但讓人不解的是，如果台電隨時可以啟動老舊機組，台中市府撤銷操作許可可令中火停機、甚至開罰，高雄市府撤銷操作許可，為何就是廢紙一張？台電說啟動老舊機組就像車輛需定期啟動一樣，台電說是試運轉操作，市府就放行，但發電機組啟動發電就像車子開上路，沒有操作許可，真的可以這樣搞嗎？

高雄市長陳其邁雖是暖男市長，但這次並沒有為市民的肺把關，除了自廢武功，還設詞為台電開脫，並挑起南北對立，說他反對「南電北送」，各縣市都應有充足電力供應，高雄卻有三成發電輸送至其他縣市。他還單挑台中，去年發電295億度、用電350億度，有15%的電需由其他縣市供給。

陳其邁強調，縣市若要發展產業，相對也要負起責任，不可能長達四、五十年高雄市都拚命發電，汙染留給地方，對高雄來講不公平。台中市環保局長陳宏益則反擊，台中電廠供應外縣市電力逾卅年，以單一城市數據來打台中不公平。

陳其邁批台中用電大於發電，有沒有道理？還得看中火數十年來承載多少發電重任才能來公平論定；台中近年來用電量激增，和地方發展息息相關，確實不能以單一城市、單一年度切開來看，何況中火更換燃氣機組正在進行，完工後發電量至少增加五成，怎會沒有負起相對責任？陳其邁的批評站不住腳。

最尷尬的是，即使高雄市去年發電量480億度、用電320億度，卻有細心網友查台電資料，依據台電公布的用電曲線，五天前北部發電1106.9萬瓩、用電1179.6萬瓩，中部發電1265.1萬瓩、用電985.1萬瓩，南部發電974萬瓩、用電1141.6萬瓩，東部發電11.1萬瓩、用電50.8萬瓩，只有中部發電量超過用電量，大大減損陳其邁攻擊盧秀燕的力道。

如果陳其邁這麼在意各縣市要相對負起供電責任，先別提隔壁的台南市去年電力缺口卻多達225億度，是台中市的四倍，他頭一個要「檢討」的應該是屏東縣。5月17日核三退場，留下95萬瓩的電力缺口，換算一年約300億度，屏東縣內目前只剩一些風力發電站及民營太陽能電廠，根本不足縣內自用，還需要高雄大力支援。

立法院通過重啟核三公投案，屏東縣長周春米說是犧牲屏東人、判屏東人死刑。但陳其邁既然都說了，縣市應該要負供電責任，他是不是要先勸一下周春米挺公投？還是陳其邁要繼續當暖男市長，獻上高雄人的肺來發電支援屏東？