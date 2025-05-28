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不只李俊俋 張斯綱再爆監委蘇麗瓊搭公務車看牙
繼監察院秘書長李俊俋昨被爆用公務車輛接送愛犬，國民黨北市議員張斯綱也爆料公務車還被當Ubereats送晚餐，並於今日赴北檢告發李俊俋。張斯綱另點名，監察委員蘇麗瓊疑似用公務車去看牙醫，質疑監察院公務車私用連環爆，淪為「特權車隊」？
張斯綱今在臉書表示，就在上午我前往北檢告發李俊俋後，馬上又接到其他爆料，指出另位監察委員蘇麗瓊5月14日下午疑似以公務車處理私事，前往和平東路三段某家牙醫診所看診，是否同樣涉濫用行政資源、公器私用之嫌。
張斯綱說，先有寵物美容，後有牙醫看診，請問這些稱得上是監委的公務行程嗎？自付油錢就可以任意使喚公務車？現在看來，監察院最大的問題，恐怕不是監督不力，而是連自己都管不好。監察院若還有一點羞恥心，應即刻展開內部調查，全面徹查公務車使用情況、懲處、向社會道歉。
張斯綱呼籲蘇麗瓊出面向大眾說明，並調出5月14日監察院公務車的出車紀錄，是否有「公務車私用」的情事？
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