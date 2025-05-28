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美評估報告：中國恐升高威脅金馬施壓台灣 試探美方

中央社／ 綜合外電報導

美國情資報告指出，不預期中國今年全面犯台，但可能會升高對台灣離島的威脅攻擊，藉此施壓台灣政府，並可能試探美國對協防台灣的承諾。

英國「獨立報」（The Independent）報導，美國國防情報局（DIA）本月稍早發布的「世界威脅評估報告」（Worldwide Threat Assessment）指出，奪取並企圖兼併金門、馬祖、東沙島、太平島和澎湖群島等離島，是北京當局可用來持續威脅台灣的軍事選項之一。

美國國防情報局的報告並不預期中國於2025年全面入侵台灣，但警告共軍可能升高對台灣離島的攻擊行動。

報告指出：「中國具備多種軍事手段可用以脅迫台灣，包括升高軍事部署行動的頻率與範圍、實施海空封鎖、奪取台灣離島、聯合火力打擊，乃至全面兩棲登陸入侵台灣。」

報告還說：「中國似乎願意擱置以武力奪取台灣，前提是其認定最終可以透過談判實現統一、武統代價仍弊大於利，且台灣或其夥伴盟友未跨越中國聲明的紅線。」

這個美國情報機構同時警告，北京當局將持續透過「外交、資訊、軍事與經濟施壓等手段」脅迫台灣，以實現其長遠的「統一」目標。

此外，美國國防情報局還說，中國也將試探美國對協防台灣的承諾。各界普遍認為，如果台海爆發衝突，關島預期是美國展開相關因應行動的地點。

先前已有戰爭觀察機構警告，金門與馬祖群島是台灣領土中最為脆弱的地區。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）在去年發布評估指出：「北京當前企圖吞併金門與馬祖的行動，結合了經濟誘因、非暴力脅迫、法律戰、資訊戰、基礎設施建設與各種『灰色地帶』策略，意圖操控當地民意、破壞台灣對這些領土的控制。」

這間智庫警告，中國可能會「升高目前的行動主軸（LOEs），以在一場未達戰爭等級的脅迫行動中，破壞台灣對這些離島的主權，進而奪下這些離島的控制權。」

馬祖 美國 北京

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