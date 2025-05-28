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主持將官晉任 賴總統：以減法思維改革國軍

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天主持6月份將官晉任授階典禮，他期許晉任將官將「務實」態度帶進組織和部隊，並以「減法思維」改革國軍。圖／總統府提供
賴清德總統今天主持6月份將官晉任授階典禮，他期許晉任將官將「務實」態度帶進組織和部隊，並以「減法思維」改革國軍。圖／總統府提供

賴清德總統今天主持6月份將官晉任授階典禮，他期許晉任將官將「務實」態度帶進組織和部隊，並以「減法思維」改革國軍；賴總統強調，政府會持續推動國防改革，讓國軍全心全力投注戰訓本務，共同守護家園，實現對國家和人民的承諾。

賴總統致詞時表示，首先，他要恭喜李正義晉任少將。李將軍曾任新北憲兵隊隊長、憲兵第205指揮部指揮官以及憲兵訓練中心指揮官。除了曾經協助查緝毒品走私，也為國家培育無數憲兵精英與中堅幹部，有效提升憲兵的堅實實力，謝謝李將軍的努力和貢獻。

賴總統說，今天李將軍的家人也在場，「我要謝謝你們成為國軍最堅強的後盾，給予溫暖和包容，非常感謝各位」。

賴總統表示，今天的晉任代表著未來的責任更加重大。面對國際局勢的挑戰、敵情的威脅，他期許晉任的將官都能夠將「務實」的態度帶進組織和部隊，並以「減法思維」來進行改革國軍，讓優質的人才願意貢獻國家，才能建構現代化部隊，提升國家的安全和韌性。唯有強化自身的國防實力，才是守護國家安全的唯一道路。

今天的將官晉任授階典禮，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及陸軍司令呂坤修等在場觀禮。

憲兵 國軍

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