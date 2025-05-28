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李俊俋用公務車送愛犬美容 游淑慧舉這些判例超諷刺
監察院秘書長李俊俋近日遭爆，疑似用公務車送愛犬寵物美容，遭疑公器私用。國民黨議員游淑慧今在臉書舉新竹、花蓮等官員因涉公務車私用，遭檢調廉政單位查辦的判例，大酸「公務車私用？公務車載人載官不可以？載李俊俋的愛犬就沒事？」
游淑慧今天在臉書說，新竹縣某文化局長因涉嫌公務車私用，被新竹檢調約談；花蓮縣文化局長涉公務車私用，被聲押禁見；某民族委員會主委私用公務車載自己參加私人活動，不當利益6113元，涉背信罪，遭法院判處20萬元；交通部觀光局某處長私用公務車返回處所，涉及背信罪，緩起訴2年，向國庫繳交15萬。
游淑慧說，廉政單位屢屢把各種公務車私用的判例，做成教材來教導公務員們。但從上訴判例可知「私用公務車乃是刑事罪」，結果負責監察百官廉潔的監察院，自己反而其身不正真是超級諷刺。她說，更可笑的是，李以一句思慮不周，就想要把事情唬弄過去？
游淑慧說，對於李俊俋疑似以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，結果事發後，沒看到監察院有什麼懲處、也沒看到檢調有什麼動作，民進黨團幹事長吳思瑤更以一句未來絕對不能再犯，就要厚著臉皮把大家都呼攏過去。
游問，過去其他被罰、被起訴的小官們，都是冤大頭？「所以…公務車私用，載人載官不可以？但載李俊俋的愛犬就沒事？」
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