海科營運中心設置條例立院初審通過 拚明年下半年上路

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今天初審通過「國家海洋科技營運中心設置條例」草案，朝野立委對海科營運中心設置及草案內容有高度共識，主要聚焦強化安全查核規範。海洋委員會主委管碧玲表示，海科營運中心正努力籌備，拚一年內完成，也就是預計明年下半年上路。

為完備我國全海域調查，強化船模試驗技術及海洋產業國際競爭力，行政院會推「國家海洋科技營運中心設置條例」草案，盼提升我國海洋科技量能，支持海洋永續發展。眾多立委也提出相關版本，立法院司法及法制、內政聯席會今初審。

「國家海洋科技營運中心設置條例」草案於逐條審查階段，民進黨立委吳思瑤建議，第3條「中心業務範圍」應納入協助文化資產保存，彰顯對水下文資的雄心壯志，並獲管碧玲認同；朝野立委主要聚焦第20條「本中心人員應經安全查核」應如何規範，都提出不同看法。

條例草案第20條經討論後提修正動議，增加內容包括，中心人員依涉密程度接受查核，一般安全查核由監督機關依規辦理，特殊安全查核則由監督機關會同有關機關辦理；對規畫進用人員，應先辦安全查核；怠惰辦理查核之相關人員，情節重大者應移送監察院依法處理；安全查核適用對象、程序、內容、救濟等相關事項辦法，由監督機關會商有機關定之。

另外，民進黨立委吳思瑤、王義川、陳培瑜等人也針對條例草案第20條提附帶決議，除對進用人員於聘用前須通過安全查核外，另應將有關「任同一職務滿一定期間內，應重行辦理查核」之制度納入該辦法，以避免機敏資料外洩。

經約一小時討論，朝野立委對該條例草案有高度重視，聯席會議主席莊瑞雄宣布，第3條依吳思瑤等16人提案通過、第20條依民眾黨團提案「修正後」通過、第20條附帶決議、立委許宇甄等17人提案第33條不予採納，其餘條文均依行政院版草案通過，並提請院會公決。

另外，黃國昌也關注海科營運中心整體期程規畫，管碧玲回應，目前在很拮据狀況下開始，調查船也差不多就要建造完成，碼頭建設及相關問題也要規畫，確實都需要時間，希望拚一年內完成籌備工作，也就是預計明年下半年上路。