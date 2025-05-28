台大學霸替代役男涉販毒遭逮 外交部挨批推諉

外交部駐聖露西亞技術團的替代役男林睿庠，去年5月間因涉嫌販毒遭美國司法單位逮捕，中華戰略學會資深研究員張競質疑，林男在案發時具備外交替代役的身分，外交部豈可推諉是林男的個人行為？大使館與技術團官員如何能迴避失職責任？他更質疑，美方已長期追蹤長達兩年，我方司法單位為何完全被蒙在鼓裡？

張競在臉書貼文指出，本案浮現檯面後，外交部曾多次發言試圖撇清關係，但是衡情論理外交部豈能完全無責？首先，國合會係由外交部所設立之財團法人機構，其總部設於台北市，換言之，國合會就是負有外交任務之白手套或是外圍組織，發生問題後，亦由外交部發言體系負責出面說明，其成員具有公務人員身份毋庸置疑。

其次，林睿庠是在2023年以資訊專長申請外交替代役，於同年11月3日派至駐聖露西亞技術團服勤，預計應於民國2024年7月4日退役。因此林睿庠於2024年5月19日在美國被捕時，其仍具備外交替代役男身份，更是毫無疑問。

再者外交部曾經發言證實，林睿庠離開駐聖露西亞技術團駐地前，均依規定請假，並經外交部核准。由此可證明他在涉嫌犯案期間，不但具備替代役男身份，其活動範圍亦在駐聖露西亞技術團駐地，因此其犯案設施、地點與工具，實難讓人相信與技術團毫無關係，而外交部駐當地大使館負責督導技術團相關官員，難道不必承擔任何失職責任嗎？外交部豈能將此推諉成替代役男個人行為？

他更進一步指出，本案偵辦過程曝露出其他難堪問題；美國FBI與歐洲警察組織聯手佈局調查本案長達兩年期間，甚至能夠掌握整個犯罪活動過程與金流帳目，為何我國司法單位未獲通報？甚至淪落到完全被蒙在鼓中地步，這是跨國司法外交與犯罪偵防嚴重挫敗。尤其是犯罪嫌疑首謀為我國國民，甚至是兼具公務身份之替代役男，這真是讓政府外交與司法單位顏面掃地。

張競強調，當事人犯罪收入還能夠順利匯入台灣購賣高價不動產，可見我國金融機關與治安體系對於異常資金流通，顯然缺乏預警機制，有可能讓國際犯罪組織認為可以透過我國金融體系洗錢，因此檢調單位與司法機關更要亡羊補牢，徹底掌握林睿庠將犯罪所得匯回台灣之資金流路，並與他國充份合作，認真交換犯罪嫌犯相關司法證據與犯罪情報。

張競最後強調「鴕鳥態度只會讓事情變得更糟」，外交部官員遇事推諉，司法檢調埋首沙中，都不是面對這個難堪事件正確態度，假若不以嚴正立場與積極承擔責任態度，追究替代役男犯罪期間上級連帶行政責任，這是規避問題並對危機視而不見，未來怎可能正綱紀明法條？至於司法體系如何能夠經營涉外司法合作關係，重振他國與我交換犯罪偵防情報意願與信心，並改善異常資金流通預警機制，仍須各方重視與努力。