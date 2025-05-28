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李俊俋用公務車接送愛犬 國民黨告發：全民都看不下去

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱、國民黨發言人楊智伃，今至台北地檢署告發李俊俋涉侵占、背信等罪。記者蕭雅娟／攝影
桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱、國民黨發言人楊智伃，今至台北地檢署告發李俊俋涉侵占、背信等罪。記者蕭雅娟／攝影

監察院秘書長李俊俋動用公務車輛接送愛犬寵物美容，桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱、國民黨發言人楊智伃、新北市議員林國春等人，今至台北地檢署告發李俊俋涉侵占、背信、貪汙等罪，強調「全民都看不下去」全民也都在看北檢會不會詳查。

台北市議員張斯綱指出，李俊俋以公務車做私人行程，違反公務人員基本操守，監察院秘書長犯了禁忌，呼籲北檢比照花蓮搜索花蓮縣文化局長私用公務車案，搜索李俊俋。他呼籲，監察院自行展開內部調查，調查有無其他監委在上、下班時間以公務車辦理私事。

國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤指出，監察院哭說沒有衛生紙，卻高官肥貓公器私用做寵物美容，李俊俋被踢爆此案，竟大聲嗆聲自己出油錢；公務車是否為監察院的？司機和隨行秘書領國家的薪資？這3者都是李俊俋無法迴避的。

凌濤表示，根據監察院車輛管理要點，須載明行經路線及里程數，詳載也要審查，這資料是寫寵物美容還是用其他公務行程遮掩私用的寵物美容？如果用公務行程登載就涉嫌偽造文書罪。檢調不是很會查偽造文書罪？檢方應該在接獲告發後，緊急保全證據，是不是應立即搜索監察院、羈押李俊俋，這才是民進黨政府過去對偽造文書的範例，檢調敢不敢？還是辦藍不辦綠？

凌濤指出，李俊俋有公務員貪汙之嫌，北檢須嚴加查辦，過去案例顯示有2、3千元吃飯費就被重判，這次司機薪資、隨行秘書薪資、國家公務車等，整體經費絕對超過數萬元。目前面對全球經濟情勢，大家對於電價、民生條件、地方補助款苛扣等，卻有高官用公務車送寵物美容，這是全民都看不下去，全民也都在看北檢會不會詳查。

國民黨籍新北市議員林國春今早也到北檢告發李俊俋涉貪汙，圖利自己、破壞中華民國官箴，中華民國公務員不能比照李俊俋行事作風。他指出，李俊俋若使用公務車接送生病家人，都還情有可原，沒想到卻是用公務車載寵物，被踢爆還稱油料自付，真的是「強詞奪理」

無獨有偶，新黨青年軍今早也赴北檢李俊俋涉背信罪，認為此案涉及民間信託與資源調配爭議，青年軍痛斥李俊俋行徑「有錢載狗，沒錢大便」凸顯權力傲慢與公信力崩壞。

國民黨籍新北市議員林國春今早也到北檢告發李俊俋涉貪汙，圖利自己、破壞中華民國官箴。記者蕭雅娟／攝影
國民黨籍新北市議員林國春今早也到北檢告發李俊俋涉貪汙，圖利自己、破壞中華民國官箴。記者蕭雅娟／攝影

監察院 李俊俋

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