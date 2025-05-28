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傳美暫停外國學生簽證面試 教部：AIT面談仍照常

中央社／ 台北28日電

美國媒體指出，川普政府考慮要求所有外國學生接受社群媒體審查，已暫停安排新的學生簽證申請面試。教育部上午在立法院表示，目前瞭解AIT暫未收到指示，排定的面談仍然照常。

美國政治新聞媒體Politico引述一份國務卿盧比歐（Marco Rubio）簽署的電報指出，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確；美國使領館已接獲指示暫停安排新的學生簽證申請面試。

教育部長鄭英耀今天到立法院教育及文化委員會備詢，民主進步黨籍立委陳秀寶、中國國民黨籍立委葛如鈞、台灣民眾黨籍立委劉書彬等立委，都問及美國暫停學生簽證申請面試的問題，擔心台灣學生權益受到重大影響。

鄭英耀表示，會再跟AIT（美國在台協會）協調，看看能如何協助學生、確保學習生涯可以順利圓夢。教育部國際及兩岸教育司長李毓娟補充，就今天上午瞭解，AIT還沒接到美國國務院任何指示，目前排定的面談還是照常進行。

另外，川普政府宣布撤銷哈佛大學招收外國學生的權利後，日本、香港、澳門多校都已表態，歡迎哈佛學生前往就讀。今天的立法院教育及文化委員會上，多名立委都認為台灣教育體系需要更積極地爭取。

鄭英耀表示，能進到哈佛的學生，各項才識都非常好，想回台灣就讀沒有問題，他也希望國內的頂尖大學能夠主動宣告，歡迎哈佛學生來台。教育部也與各校協調，考慮以雙聯學位的方式，讓受影響的學生可以在台繼續學業。

美國在台協會 教育部 哈佛大學

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