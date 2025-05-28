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緬甸震毀60僑校 僑委會：募款不順 重建需要200萬美元

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
僑務委員會委員長徐佳青上午到立法院外交國防委員會備詢。記者林澔一／攝影。
僑務委員會委員長徐佳青上午到立法院外交國防委員會備詢。記者林澔一／攝影。

緬甸3月強震迄今仍在恢復重建，僑委會委員長徐佳青在立法院外交及國防委員會表示，該地區受損僑校有60所，全毀1所，嚴重毀損3所，僑校的災損程度比預估更高，要重建的話需要經費超過200萬美元（約新台幣6000萬元），但由僑委會發起的勸募並不順利。

緬甸中部3月28日下午，發生芮氏規模8.2強震，超過3600人死亡；僑委會4月初宣布開設「有僑無礙 送愛緬甸」公益勸募活動專戶，勸募活動到5月31日，預計勸募3000萬元；善款執行時間長達5年，至僑校復建完成。

徐佳青今（28日）在外委會說明，僑校部分有1所全毀，嚴重受損有3所，包含零星受損部分，總計在該區域有60所受損；針對部分僑校，有宗教團體捐助33間臨時教室，也有台商提供基本供電設備，下周復學。

徐佳青表示，無論是重建或修繕，統整後有200萬美元的經費需求，但勸募不順，過程中有愛心捐助者反映，憂心緬甸由軍政府掌控，愛心善款無法順利送達災民手上，目前募款僅新台幣1300多萬元。

徐佳青表示，僑委會發動的募款都是由僑委會自己執行，不會落入緬甸政府手上；針對經費缺口，僑委會已去文要求提高募款目標金額，並延長募款期，呼籲社會各界持續發揮愛心，幫助緬甸。

緬甸 徐佳青 僑委會

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