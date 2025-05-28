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中選會宣布罷瑤換將失敗 吳思瑤收51歲生日禮

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」領銜人張克晉日前宣布退出，擬改由備補領銜人詹嘉文接替；中選會今天公布審查結果，未符合更換要件，領銜人仍是張克晉。吳思瑤表示，尊重中選會依專業所作裁決，她仍持續備戰。

今天正巧是吳思瑤51歲生日，吳思瑤說，今天臉書跳出來一年前回顧，去年的今天是她最難過的生日，因為藍白所提的國會濫權法案在當天三讀，她發表悲憤談話；去年百感交集，今年生日願望則是希望國會恢復正常，不要再失靈，把民主還給大家。

吳思瑤說，尊重北市選委會比對結果，也尊重中選會依法行政，她作為當事人，一切遵照國家法規，希望回到罷免案原始基調，她從頭到尾的態度都一樣，尊重公民發動罷免的權利，但務必要合法合規。

罷免 生日 吳思瑤

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