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總統：將官晉升代表責任更重大 期許建構現代化部隊

中央社／ 台北28日電

總統賴清德今天主持6月份將官晉升授階典禮表示，今天的晉任代表未來的責任更加重大，面對國際局勢的挑戰與疫情的威脅。期許晉任將官都能將務實的態度帶進組織與部隊，並以減法思維進行改革國軍，建構現代化部隊，提升國家的安全與韌性。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄陪同下，主持民國114年6月份將官晉任授階典禮，總統致詞首先恭喜李正義晉任少將，他表示，李正義曾任新北憲兵隊隊長，憲兵第205指揮部指揮官以及憲兵訓練中心指揮官。

總統表示，李正義除了曾經協助查緝毒品走私，也為國家培育無數憲兵菁英與中堅幹部，有效提升憲兵的堅實實力。總統感謝李正義的努力與貢獻，今天李正義的家人也在場，總統也向李正義家人表達感謝，家人是李正義最堅強的後盾，給予溫暖與包容。

總統說，今天的晉任代表未來的責任更加重大，面對國際局勢的挑戰與疫情的威脅。總統期許晉任將官都能將務實的態度帶進組織與部隊，並以減法思維來進行改革國軍，讓優質的人才願意貢獻國家，才能夠建構現代化部隊，提升國家的安全與韌性。

他強調，唯有強化自身的國防實力，才是守護國家安全的唯一道路，政府會持續推動國防改革，讓國軍全心全力投入戰訓本務，展現不斷精進的決心，共同守護家園，實現對國家與人民的承諾。

憲兵 家人 國防部

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