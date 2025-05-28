中央提全台中正路改名 侯友宜批「無聊又浪費錢」

針對內政部長劉世芳昨表示將與地方政府溝通「全台中正路改名」一事，新北市長侯友宜今在市政會議後嚴詞反對，直指中央此舉「無聊又浪費錢」，批評政府沒搞清楚輕重緩急，應該把預算花在民眾真正痛苦的地方。

侯友宜指出，新北市目前有18個行政區、共22條名為「中正路」的道路，沿用多年，不僅居民已習慣，一旦改名牽涉範圍甚廣，包含門牌、身分證、戶口名簿、工商登記與交通號誌等，行政作業繁複、成本極高。

他強調，「把改一個路名想太簡單了，這不是只是換個名字，而是整個城市運作的重新編排。」侯直言，如今中央大砍一般性補助款，光新北市就被刪了30億元，現在又要地方政府耗費鉅資改路名，直呼「這真的很無聊」。

侯友宜呼籲中央應審慎評估政策優先順序，「錢要花在刀口上，要花在社福跟教育。」他說，新北市政府沒有接獲任何正式的溝通邀請，直言「這也沒什麼好溝通的」，強調「做正確的事，花正確的錢，在人民最痛苦的地方，這才是好政府。」

此外，對於台北地方法院裁定，前民眾黨主席柯文哲等4人延押禁見2個月，國民黨主席朱立倫呼籲應停止不符比例原則羈押。侯友宜回應表示，司法應兼顧辦案與人權，「人民的眼睛是雪亮的」，希望司法調查能在比例原則下進行，經得起社會檢驗。