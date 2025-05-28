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美國會議員接連來訪 達克沃斯訪台將晉見賴總統

中央社／ 台北28日電

美國聯邦眾議員團昨剛抵台，美國聯邦參議員達克沃斯今天也訪台，將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴。外交部表示，達克沃斯在台灣新政府上任週年來訪，別具意義，外交部長林佳龍感謝美國參、眾兩院議員接連訪台，展現對台支持。

外交部上午發布新聞稿指出，誠摯歡迎美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲）率幕僚於28日至29日訪問台灣。這是達克沃斯任內第4度訪台，在台期間將晉見賴總統、蕭副總統，並拜會外交部長林佳龍及相關部會，雙方就外交、國防、經貿政策，以及台海與區域安全情勢等重要議題交換意見。

外交部表示，達克沃斯是「參院台灣連線」成員，更是台灣在美國國會的堅定友人，過去不僅多次在國會投票力挺友台議案及連署友台聯名函，更曾於台灣新冠疫情爆發亟需疫苗時，與跨黨派重量級聯邦參議員共同搭乘美國軍機來台展現對台支持，並宣布美國將捐贈疫苗予台灣。達克沃斯去年也在賴總統與蕭副總統就職後不久即率團來台，展現對台灣民主自由的強勁支持。

外交部說明，這次達克沃斯在台灣新政府上任週年來訪，尤其在中國持續以灰色地帶手段尋釁及侵擾台海和平穩定現狀的時刻，再次以具體行動展現美國國會對台灣人民的支持，更是別具意義。

外交部說，林佳龍感謝美國聯邦參、眾議員於本週接連訪台，展現美國國會不分黨派對台灣的堅定支持。外交部將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，穩健深化台美緊密合作夥伴關係，共創區域和平、穩定與繁榮。

美國在台協會（AIT）上午也透過新聞稿表示，此訪問行程為達克沃斯出訪印太地區的一環。此國會代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT強調，代表團此行凸顯美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

參、眾兩院本週接連來台，美國聯邦眾議院「天然資源」委員會主席魏斯特曼（Bruce Westerman，另譯：魏德曼）所率跨黨派眾議員訪問團，於27日至29日訪問台灣，團員包括委員會成員艾爾芙（SarahElfreth）、哈吉曼（Harriet Hageman，另譯：哈格蔓）、馬勞伊（Celeste Maloy，另譯：馬洛伊）及貝吉克（Nick Begich，另譯：貝格曲）等4位聯邦眾議員。

議員 美國在台協會 外交部

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