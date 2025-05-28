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有毒食品長驅直入 綠委嘆行政部門吃定立院不敢凍預算

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民進黨立委林淑芬感嘆，全數解凍預算，讓立委失去監督政府手段。記者林琮恩／攝影
民進黨立委林淑芬感嘆，全數解凍預算，讓立委失去監督政府手段。記者林琮恩／攝影

執政黨不滿在野黨立委凍刪行政部門預算，發動全台大罷免。立法院社福及衛環委員會今天審查衛福部主管1114年度單位預算凍結案，預計將凍結預算全數解凍。民進黨立委林淑芬感嘆，全數解凍預算，讓立委失去監督政府手段。她點名衛福部食藥署，放任中國大陸有毒食品長驅直入而沒有作為，「現在這情況下，立委只能狗吠火車，預算過了，你們還會理我嗎？」

林淑芬表示，蝦皮充斥中國有毒食品，這些食品要輸台，若非走私，需要通過海關，並發貨給購買該產品的民眾，食藥署不僅在邊境沒有把關，網路上不肖業者，光明正大販售有毒食品，蝦皮平台方放任廠商冒用許可文件，將產品上架，放任業者購買廣告宣傳，食藥署也總是要求業者自律，沒有具體積極處理方法，「在這種情況下凍結預算，是希望食藥署想方設法。」

「今天預算解凍案，說沒意見通過，現在誰敢有意見？」林淑芬表示，人民的立委失去監督工具，在立法院只能狗吠火車，被行政部門吃定不敢凍結，但自己減列預算，是要為民眾食安把關，如今卻是「逼到我們都只能沒意見」，雖不知如何堅持凍結預算，但還是要把食安沉痾點出，這是從前總統馬英九、蔡英文時代，持續至今的問題。

林淑芬說，現任食藥署長姜至剛雖有能力，但食藥署下面是同一群人，連警察都知道不能由同一批人駐守同一管區太長時間，才能「滾石不生苔」，現在食藥署情況，是老職員都比署長大，署長雖有能力，但希望展現對署內管理，「手段作為要讓人看得見，民眾對食安才會有信心。」

食藥署 食安 林淑芬

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