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美國會台灣連線悼康諾里離世 將以行動延續對台使命

中央社／ 華盛頓27日專電

美國友台眾議員康諾里罹癌過世，告別式今天舉行。國會台灣連線共同主席形容康諾里以對台灣人民的敬意來處理美台關係，明確傳遞「台灣的未來由台灣人民決定」的訊息。共同主席也承諾將繼承康諾里一生奉獻的使命。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席分別為民主黨籍貝拉（Ami Bera）、共和黨籍狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及巴爾（Andy Barr）。3人今天透過聲明表示，康諾里（Gerry Connolly）身為台灣連線共同主席之一，為對台政策帶來無與倫比的信念、遠見及領導力。

「康諾里議員在推動重要立法方面發揮重要作用，強化台灣國際地位，深化雙方的經濟連結。」

3位議員指出，康諾里主導提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），強力回應聯合國大會第2758號決議的扭曲詮釋，在國際舞台上邊緣化台灣的行為。

康諾里的努力明確傳達，台灣的未來應由台灣人民自行決定，而非由脅迫或曲解所強加。

他也主導推動「台灣租稅協定法案」（Taiwan TaxAgreement Act），成為消除美台雙重課稅及促進跨境投資和創新的重要作為。

議員們指出，除了立法工作外，康諾里還是民主、人權以及美台人民共享價值的堅定倡議者。

他在私部門及國會任職期間，曾訪台近20次，以熱情、原則和對台灣人民的深深敬意來處理美台關係工作。

他的離世對國會台灣連線及整個國會而言都是重大損失。「我們將繼承他畢生奉獻的事業，以紀念他的遺志」。

康諾里21日不敵癌症離世，享年75歲。除了駐美代表處及台灣人公共事務會（FAPA）外，前駐美代表、現任副總統蕭美琴及國安會秘書長吳釗燮也發文表達哀悼。

議員 美台 台灣人

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